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Сегодня, 21:34

«Витязь» обыграл «Барыс» благодаря голу Педана в овертайме

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Витязь» обыграл «Барыс» в матче регулярного ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.

В составе «Витязя» забили Александр Яремчук, Станислав Яровой и Руслан Педан. За «Барыс» отличились Понтус Оберг и Кирилл Савицкий.

«Витязь» занимает 11-ю строчку в Западной конференции, набрав девять очков в 15 матчах. «Барыс» находится на 11-м месте Восточной конференции, набрав 11 очков в 15 матчах.

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КХЛ

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«Витязь» (Московская область) — «Барыс» (Астана) — 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Оберг — 9, 5:51 — 0:1. Яремчук — 4 (Валенцов), 6:08 — 1:1. Савицкий — 2 (Лабейт), 21:12 — 1:2. Яровой — 4 (Кара, Барак), 35:28 — 2:2. Педан — 1 (Кара, Барак), 61:02 — 3:2.

Вратари: Дорожко — Шутов.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 35 (9+11+14+1) — 37 (11+17+9+0).

Судьи: Метальников, Шувалов.

6 октября. Балашиха. Арена Балашиха. 1144 зрителя.

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ХК Барыс
ХК Витязь
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