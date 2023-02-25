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Сегодня, 19:13

Минское «Динамо» стало последним участником Кубка Гагарина-2023

Виталий Косик
Корреспондент
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Минское «Динамо» одержало победу над «Витязем» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.

В составе «Витязя» отличился Степан Старков.

За «Динамо» забросили Ник Меркли и Джозеф Душак. Минская команда стала последним участником Кубка Гагарина-2023.

«Витязь» располагается на 6-м месте с 76 очками за 68 матчей.

«Динамо» занимает 8-ю строчку с 68 очками за 68 встреч.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Московская область) — «Динамо Мн» (Минск) — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Меркли — 20 (Алистров), 7:57 — 0:1. Старков — 17 (Кара), 17:09 — 1:1. Душак — 9 (Барберио, Пакетт), 45:21 — 1:2.

Вратари: Дорожко (57:24) — Шостак.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 30 (7+18+5) — 41 (20+5+16).

Судьи: Беляев, Бирин.

25 февраля. Балашиха. Арена Балашиха.

Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК Динамо (Минск)
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