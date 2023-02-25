Минское «Динамо» стало последним участником Кубка Гагарина-2023

Сегодня, 19:13
Минское «Динамо» одержало победу над «Витязем» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.
В составе «Витязя» отличился Степан Старков.
За «Динамо» забросили Ник Меркли и Джозеф Душак. Минская команда стала последним участником Кубка Гагарина-2023.
«Витязь» располагается на 6-м месте с 76 очками за 68 матчей.
«Динамо» занимает 8-ю строчку с 68 очками за 68 встреч.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Витязь» (Московская область) — «Динамо Мн» (Минск) — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Меркли — 20 (Алистров), 7:57 — 0:1. Старков — 17 (Кара), 17:09 — 1:1. Душак — 9 (Барберио, Пакетт), 45:21 — 1:2.
Вратари: Дорожко (57:24) — Шостак.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 30 (7+18+5) — 41 (20+5+16).
Судьи: Беляев, Бирин.
25 февраля. Балашиха. Арена Балашиха.