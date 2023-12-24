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Сегодня, 16:25

«Витязь» отыгрался с 2:4 и победил минское «Динамо»

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«Витязь» обыграл минское «Динамо» со счетом 6:4 в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Хозяева повели 2:0, затем пропустили четыре шайбы подряд, но смогли отыграться и победить.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Витязь» (Московская область) — «Динамо» (Минск) — 6:4 (2:1, 0:3, 4:0)

Голы: Воробьев — 4 (Цицюра), 0:35 — 1:0. Аркалов — 3, 17:38 — 2:0. Бориков — 5 (Ковгореня, Смирнов), 19:28 — 2:1. Калдис — 7 (бол., Энас, Кодола), 25:30 — 2:2. Кузнецов — 3 (Стась, Смирнов), 26:45 — 2:3. Кузнецов — 4 (Стась, Хэмилтон), 39:49 — 2:4. Яремчук — 9, 41:34 — 3:4. Воробьев — 5 (бол.), 54:56 — 4:4. Кара — 5 (бол., Педан, Дарьин), 55:39 — 5:4. Барак — 8 (п.в., Уилсон, Дарьин), 59:09 — 6:4.

Вратари: Дорожко — Колосов (58:27 — 59:09).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 22 (8+7+7) — 35 (9+20+6).

Судьи: Беляев, Ромасько.

24 декабря. Балашиха. Арена Балашиха. 3087 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/?type=conference
КХЛ
ХК Витязь
ХК Динамо (Минск)
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