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Сегодня, 14:04

Третьяк: «ЦСКА команда достойная, опытная. Думаю, одна из тех, кто претендует на главный приз»

Константин Белов
Корреспондент
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Президент Федерации хоккея России (ФХР), трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк рассказал, кто, по его мнению, является фаворитом в борьбе за Кубок Гагарина.

— ЦСКА достойная команда, опытная. Думаю, одна из самых опытных команд, которая претендует на главный приз.

— Насколько сейчас ЦСКА по силам повторить ударное начало прошлого плей-офф?

— Получится или нет, зависит от них и от соперников.

— Шансы СКА?

— У них есть преимущество. Кроме Гусева нет чемпионов. Поэтому они молодые, амбициозные. Стимула много, чтобы выиграть первое место. Все же в ЦСКА много обладателей Кубка Гагарина. Но это не так важно. Все зависит от тренеров, команды, дисциплины, подготовки.

— Как вам «Торпедо» Ларионова в этом сезоне?

— Про «Торпедо» много говорят. Мне вообще очень нравится его тактика. Она близка советской. Кстати, у Ларионова вообще нет звезд и не так много получают ребята. Играют очень красиво. Много матчей смотрел. Радуюсь, что появился тренер, который свой стиль ведет. Дай бог, чтобы у него сил хватило на плей-офф. Ведь его игра немножко эмоциональная, открытая. Вот финны, многократные чемпионы мира играют в закрытый хоккей. Они вообще не показывают такого хоккея. Как в свое время «Динамо» играло от обороны. Есть результат, но нет красоты хоккея. Вот у «Торпедо» есть красота. В этом году третье место взяли по очкам. Но плей-офф отличается очень сильно. Посмотрим.

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Владислав Третьяк
Кубок Гагарина
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