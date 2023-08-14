Быков — о решении ИИХФ по Федотову: «Играются карьерой хоккеиста. Нужно думать о спортсмене»

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал «СЭ» решение ИИХФ наложить на ЦСКА запрет на международные трансферы сроком на сезон в связи с трансфером вратаря «Филадельфии» Ивана Федотова.

Сам Федотов дисквалифицирован ИИХФ на 4 месяца в связи с нарушением контракта с командой НХЛ. Ему было предоставлено две недели, чтобы вернуться в расположение «Филадельфии» или добиться увольнения из ЦСКА, но он не выполнил ни одного из условий в указанный период.

«Любая организация должна защищать интересы спортсменов. Есть определенные правила и законы, по которым должен существовать спорт, в том числе и хоккей. Вся дискуссия по делу Федотова перешла в юридическую сферу. Нужно думать об игроке, а не о том, кто кого юридически обыграет. Вся эта ситуация может превратиться в снежный ком. Каждый будет искать возможности, чтобы унизить другого. А функционеры играются карьерой профессионального хоккеиста. Какая бы не была ситуация, нужно думать о спортсмене», — сказал Быков «СЭ».

В мае 2022 года Федотов подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Филадельфия», однако после был вынужден отправиться на прохождение срочной службы в рядах Российской армии. В июле стало известно, что 26-летний голкипер заключил с ЦСКА соглашение до конца сезона-2024/25.