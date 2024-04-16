Юров рассказал, что скауты «Миннесоты» поздравили его с выходом в финал Кубка Гагарина

Нападающий «Металлурга» Данил Юров рассказал, что скауты «Миннесоты» поздравили его с выходом команды в финал Кубка Гагарина.

«Одними из первых скауты мне написали и поздравили с финалом», — приводит ТАСС слова Юрова.

«Металлург» обыграл «Автомобилист» в полуфинальной серии Кубка Гагарина со счетом 4-3 и в пятый раз вышел в финал плей-офф КХЛ.

В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина на счету 20-летнего Юрова 9 (6+3) очков в 19 матчах. Он выступает за «Металлург» с 2020 года. «Миннесота» выбрала его под общим 24-м номером на драфте НХЛ 2022 года.