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КХЛ

Сегодня, 22:31

Зарипов надеется, что Билялетдинов даст ему шанс проявить себя в матчах «Ак Барса»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов надеется, что новый главный тренер команды Зинэтула Билялетдинов предоставит ему шанс проявить себя в матчах КХЛ.

«Это специалист, который, как мы все понимаем, знает толк в любых нюансах. Я только вышел с больничного, когда я из-за гриппа неделю провел на карантине, врачи запретили нагрузки, и этот момент подкосил позитивно-спортивный настрой. Сейчас приступил к тренировкам, постараюсь набрать оптимальную форму. Думаю, как буду готов, Зинэтула Хайдарович, несомненно, обратит внимание и доверит хотя бы несколько игр, чтобы была возможность проявить себя и доказать, что я достоин места в составе», — приводит слова Зарипова ТАСС.

67-летний специалист Зинэтула Билялетдинов назначен главным тренером «Ак Барса» до конца сезона-2022/23. Юрий Бабенко, который исполнял обязанности главного тренера казанского клуба, останется в команде в роли ассистента.

В текущем сезоне Зарипов провел 14 матчей за «Ак Барс», в которых отдал три голевые передачи.

Источник: https://tass.ru/sport/16700767
Данис Зарипов
КХЛ
ХК Ак Барс
Зинэтула Билялетдинов
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