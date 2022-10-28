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Сегодня, 19:46

Защитник «Металлурга» Минулин: «Челябинск против Магнитки — всегда дерби»

Защитник «Металлурга» Минулин прокомментировал победу над «Трактором»
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Защитник магнитогорского «Металлурга» Артем Минулин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу над челябинским «Трактором» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Мы начали осторожно, немного робко в первом периоде. Затем провели хороший второй период. В третьем немного ушли в откат. Надо было идти в прессинг. Могли упустить победу, но сдержали соперника.

— Откат в третьем периоде — это установка тренера?

— Не сказал бы. Была установка — сыграть построже. Возможно, сказалась успокоенность. Мы вели в три шайбы. Это могло нас наказать.

— Что помогло так уверенно провести второй период: вы закрывали соперника в зоне и забили хорошие голы?

— Мы хорошо двигали шайбу вперед. Накладывали смены. Три-четыре отрезка наложили на одну пятерку. Это и дало результат.

— Илье Проскурякову «Металлург» забил четыре гола, а по воротам Алексея Мельничука за третий период сделал всего один бросок. Это так повлияла замена вратаря?

— Честно, даже не обратил внимания на это. Просто совпадение, что Мельничуку бросили только один раз.

— Вы почувствовали сегодня атмосферу «Уральского дерби»?

— Да. Без разницы, кто на какой строчке находится в таблице. Челябинск против Магнитки — всегда дерби, всегда зрелищный и красивый хоккей. Спасибо всем болельщикам, которые пришли на матч. Их было слышно. Надеюсь, мы увидим их в следующих играх.

«Металлург» продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 37 очков. Команда из Челябинска занимает 9-е место (21 очко).

КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Трактор
Артем Минулин
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