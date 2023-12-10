Яковлев о выступлении Аршавина на ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ: «Молодец. Видно, что парень игровой»

Защитник магнитогорского «Металлурга» и сборной Дивизиона Харламова Егор Яковлев прокомментировал игру экс-футболиста Андрея Аршавина в ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ.

— Как вам Андрей Аршавин на льду? У него гол и передача.

— Молодец. Видно, что парень игровой. Нормально провел матч.

— А вы бы сыграли в футбольном матче? Мы помним, как Александр Овечкин играл за московское «Динамо», и это было феноменально.

— Я тоже играл в этом году. Саша Бурмистров проводил матч в Казани. Мы играли с профессиональными футболистами против команды медийной лиги Камила Гаджиева. Интересный опыт. Я с удовольствием сыграю в любой вид спорта.

Дивизион Харламова победил Дивизион Тарасова (8:7 Б) в финале ФОНБЕТ Матча звезд КХЛ.