Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:32

Яковлев о выступлении Аршавина на ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ: «Молодец. Видно, что парень игровой»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник магнитогорского «Металлурга» и сборной Дивизиона Харламова Егор Яковлев прокомментировал игру экс-футболиста Андрея Аршавина в ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ.

— Как вам Андрей Аршавин на льду? У него гол и передача.

— Молодец. Видно, что парень игровой. Нормально провел матч.

— А вы бы сыграли в футбольном матче? Мы помним, как Александр Овечкин играл за московское «Динамо», и это было феноменально.

— Я тоже играл в этом году. Саша Бурмистров проводил матч в Казани. Мы играли с профессиональными футболистами против команды медийной лиги Камила Гаджиева. Интересный опыт. Я с удовольствием сыграю в любой вид спорта.

Дивизион Харламова победил Дивизион Тарасова (8:7 Б) в финале ФОНБЕТ Матча звезд КХЛ.

Андрей Аршавин
Егор Яковлев (ХК Металлург)
Хоккей
КХЛ
1
0
Читайте также
Фигурист русского происхождения Малинин выиграл финал «Гран-при»
Анжелика Сидорова завершила карьеру перед Олимпиадой в Париже
В Новой Москве немецкая овчарка напала на грудного ребенка в коляске
ВС РФ поразили место сбора командного состава тактических групп ВСУ
Нетаньяху покинул заседание правительства ради разговора с Путиным
Маск потребовал от Зеленского объяснить арест блогера из США Гонсало Лиры
Популярное видео
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Быстров: «На месте СКА я бы завтра переехал на новую арену»