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Сегодня, 11:38

Робин Пресс — о матче с «Ак Барсом»: «Думаю, игра вратарей стала определяющей»

Алина Савинова
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Защитник «Северстали» Робин Пресс высказался о матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (1:2 ОТ).

«У них классная команда, даже не знаю, что еще добавить. Приятная арена, красивый город, полные трибуны, хорошая атмосфера. Я бы не сказал, что были какие-то специальные вещи на них, мы просто идем от матча к матчу, стараемся отталкиваться от своей игры. Так что, в целом это был очередной матч, где от нас требовалось взять два очка.

Думаю, игра вратарей стала определяющей. Мы определенно могли забить больше, нежели одну шайбу, как впрочем, и они. Шуга держал нас в игре — это без сомнений. Нам стоило концентрированнее подходить к завершению атак, бросать точнее и наверняка", — приводит Metaratings.ru слова Пресса.

«Северсталь» набрала 47 очков в 46 встречах и занимает восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashitnik-severstali-press-igra-vratarei-stala-opredelyayushei-v-matche-s-ak-barsom-217894/
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