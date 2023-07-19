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Сегодня, 15:25

Защитник Шинкевич продлил контракт с минским «Динамо»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник Илья Шинкевич подписал односторонний контракт с «Динамо» из Минска еще на один сезон, сообщает пресс-служба клуба.

Для 33-летнего хоккеиста это будет десятый сезон в минской команде.

В сезоне-2022/23 Шинкевич провел за «зубров» 52 игры в регулярном чемпионате КХЛ с 7 ассистами. В плей-офф он сыграл 5 матчей. Суммарно в КХЛ на счету защитника 481 матч и 59 (16+43) очков.

В Беларуси играл за «Витебск», «Керамин», «Юность», «Шахтер», «Металлург», выигрывал золотые медали чемпионата страны.

Источник: ХК Динамо Минск
Илья Шинкевич
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
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