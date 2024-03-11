11 марта, 10:57
Защитник «Трактора» Григорий Дронов в интервью «СЭ» прокомментировал итоги серии с «Салаватом Юлаевым». Челябинский клуб вышел во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина, обыграв уфимцев в шести матчах (4-2).
— Ожидали, что серия будет именно такой по характеру и драйву?
— Абсолютно. Мы знали это. Настраивались на такой плотный хоккей.
— В ключевые моменты «Трактор» выиграл матчи в концовках. От вас шла уверенность. От чего это идет?
— От настроя. Мы не были готовы проигрывать. Думаю, дело в этом.
— В плей-офф «Трактор» стал играть по-другому. Очень много бросков блокировали. Что-то меняли в обороне или просто сплотились?
— Мы понимали, что плей-офф — другая игра. И что мы способны играть более ответственно и мужественно. Это мы и сделали.
— Много сил отдали в серии с «Салаватом Юлаевым»?
— Да, но мы профессиональные спортсмены. Сил у нас еще много — как минимум на три серии.