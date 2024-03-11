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11 марта, 10:57

Защитник «Трактора» Дронов: «Сил у нас еще много — как минимум на три серии»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Защитник «Трактора» Григорий Дронов в интервью «СЭ» прокомментировал итоги серии с «Салаватом Юлаевым». Челябинский клуб вышел во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина, обыграв уфимцев в шести матчах (4-2).

— Ожидали, что серия будет именно такой по характеру и драйву?

— Абсолютно. Мы знали это. Настраивались на такой плотный хоккей.

— В ключевые моменты «Трактор» выиграл матчи в концовках. От вас шла уверенность. От чего это идет?

— От настроя. Мы не были готовы проигрывать. Думаю, дело в этом.

Игроки &laquo;Трактора&raquo; и &laquo;Салавата Юлаева&raquo;. Самая жаркая серия первого раунда завершилась. «Трактор» обыграл «Салават»

— В плей-офф «Трактор» стал играть по-другому. Очень много бросков блокировали. Что-то меняли в обороне или просто сплотились?

— Мы понимали, что плей-офф — другая игра. И что мы способны играть более ответственно и мужественно. Это мы и сделали.

— Много сил отдали в серии с «Салаватом Юлаевым»?

— Да, но мы профессиональные спортсмены. Сил у нас еще много — как минимум на три серии.

Григорий Дронов
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Трактор
Кубок Гагарина
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