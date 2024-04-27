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Сегодня, 16:45

Новиков: «Надо смотреть, сколько игроков ВХЛ востребовано в КХЛ»

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Заслуженный тренер России Юрий Новиков заявил, что Федерации хоккея России нужно обратить более пристальное внимание на ВХЛ.

«Мне интересно, сколько игроков из ВХЛ получат предложения из КХЛ? Я работал там, когда эта лига была элитной. У меня в «Химике», «Крыльях Советов» и «Спартаке» были элитные игроки. Надо заниматься, смотреть и анализировать, что нам дает ВХЛ, сколько ее игроков востребовано в КХЛ. Хорошо бы все это посчитать. Сегодня есть все условия для развития хоккеистов и команд. Надо трудиться и понимать эту ответственность. Должны быть задачи занять максимально высокое место и воспитать хоккеистов», — сказал Новиков «РБ Спорт».

Чемпионом ВХЛ в сезоне-2023/24 стал «Нефтяник», который победил АКМ в финальной серии плей-офф со счетом 4-0.

Источник: РБ Спорт
Хоккей
КХЛ
ВХЛ
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