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4 апреля, 22:53

Заварухин: «Поведение Шалунова никуда не годится. Ни звонка, никаких извинений»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Алексей Заварухин.
Фото ХК «Трактор»
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Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин после поражения от «Локомотива» (2:3 ОТ, 0-2) прокомментировал эпизод с травмой голкипера челябинцев Зака Фукале в первом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

«Считаю, что моя команда играла хорошо и незаслуженно проиграла. Там будет совсем другой хоккей. Будем играть по-другому. Чтобы победить, надо забросить им три шайбы. Мыльников здорово сыграл, оставлял команду в игре. К нему претензий нет. Вся команда работала за него, за Зака. По Заку много вопросов. Читаем, слышим. Давайте разберем этот момент. Случайно – не случайно этот момент произошел – не будем спорить. Надо смотреть глубже», – подчеркнул Заварухин.

Тренер «Трактора» раскритиковал поведение нападающего «Локомотива» Максима Шалунова.

«Что сделал Шалунов дальше? Он считается вроде как воспитанником челябинского хоккея, но его поведение на площадке никуда не годится. Поднял руки сначала, да, случайное касание, травмировал игрока. Дальше – он видит, что у нас вратаря уводят под руки, он даже не постучал по скамейке или по льду. Вы это видели.

Травму получает игрок. Ни звонка, ничего. Никаких извинений. Спасибо медперсоналу «Локомотива», все быстро-четко осмотрели. Но само отношение…

Мы все спортсмены. Каждый занимается своим делом. У каждого может случиться травма. Это его не красит. Пускай в Челябинске… Боится что ли. Я не знаю. Это его не красит, как профессионального спортсмена», – добавил Заварухин.

Максим Шалунов
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Трактор
Алексей Заварухин
Зак Фукале
Кубок Гагарина
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