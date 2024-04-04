Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

4 апреля, 22:30

Терещенко назвал заслуженной победу «Локомотива» во втором матче серии с «Трактором»

Telegram Дзен

Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко в комментарии для «СЭ» оценил победу «Локомотива» над «Трактором» (3:2 ОТ, 2-0) во втором матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

«Хорошая игра, и «Локомотив» и «Трактор» играли здорово. Немного в середине «Локомотив» расслабился, как в игре с «Авангардом», «Трактор забил», но в овертайме вышли и стали играть также, как и вначале. Это и привело к заслуженной победе» — сказал Терещенко «СЭ».

Следующая игра команд пройдет 6 апреля в Челябинске.

(Софья Грецкая)

Алексей Терещенко
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Трактор
Кубок Гагарина
1
0
Читайте также
Кучеров обновил российский рекорд по очкам в одном сезоне НХЛ
Титов оценил результаты «Спартака» под руководством Абаскаля
Глава МИД Чехии призвал НАТО и ЕС обсудить окончание конфликта на Украине
Челябинск без Фукале, первый овертайм в серии и Ярославль в отрыве. Что случилось в матче «Локомотив» - «Трактор»
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Израиль предупредили о возможной атаке Ирана в ближайшие 48 часов
Популярное видео
Новый тренер «Ак Барса», Ротенберга оставили в СКА
«В «Спартаке» даже близко не был к КХЛ». Силантьев: плей-офф и прогресс в «Магнитке»
Робинсон: драки с Паниным и Тимкиным, преображение «Трактора»
Хмелевский: вылет «Салавата» и будущее в клубе
«Ак Барс» — всё? Чего не хватает «Торпедо»?
«Магнитка» будет бороться за кубок»: интервью Егора Коробкина
Лучший вратарь КХЛ: интервью Александра Самонова
Как «Магнитка» готовится к плей-офф КХЛ?
Анонс первого раунда: Ротенберг vs Ларионов, Никитин vs Федоров
Ларионов vs Сизов, «Трактор», «Сибирь» мимо плей-офф
«Металлург» проводил Зарипова: репортаж из Магнитогорска
Ротенберг в ярости после 5:9 и что с Кузнецовым
Команда Макдэвида — Команда Мэттьюса: финал Матча звезд НХЛ
CКА выходит в лидеры, ужасная игра «Сибири», Разин vs оператор
Кудашов и «Динамо», на что способен СКА, Цыплаков и НХЛ
Ошибка «Сибири», провал «Динамо» в дерби, Ларионов остался в «Торпедо»
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2024, полуфинал: третий раунд плей-офф КХЛ
«Локомотив» — «Трактор»: обзор матча Кубка Гагарина
Заварухин: «Поведение Шалунова никуда не годится. Ни звонка, никаких извинений»
Потеря вратаря станет для «Трактора» фатальной? «Локомотив» вырвал второй матч и рвется в финал
Кубок Гагарина: расписание и результаты матчей 1/2 финала плей-офф КХЛ
«Локомотив» в овертайме победил «Трактор» и удвоил преимущество в серии Кубка Гагарина
«Локомотив» победил «Трактор» в овертайме. Онлайн-трансляция второго матча полуфинала Кубка Гагарина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Локомотив» в овертайме победил «Трактор» и удвоил преимущество в серии Кубка Гагарина

Кубок Гагарина: расписание и результаты матчей 1/2 финала плей-офф КХЛ