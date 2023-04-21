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Сегодня, 22:35

Билялетдинов похвалил игрока ЦСКА Прохора Полтапова: «Давно за парнем наблюдаю»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов отметил действия нападающего армейцев Прохора Полтапова в третьем матче финала Кубка Гагарина с ЦСКА (2:3).

«Прохор Полтапов? Парень здорово играет давно за ним наблюдаю. Показывает человек свой уровень. Меньшинство неплохо в целом действовало, игроки у нас знают, как играть, есть система игры. То, что Лукоянов действовал не по позиции – это было случайно, вынужденно по ситуации.

Что касается большинства – пока не все получается, но говорим с ребятами. Еще и соперник играет очень здорово в обороне, не дает нам возможности. У нас все все прекрасно понимают, но не всегда получается как хочешь», – сказал Билялетдинов.

У 20-летнего Полтапова в этом плей-офф 4 очка (1+3) в 15 матчах.

Прохор Полтапов
Хоккей
Кубок России
ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)
Зинэтула Билялетдинов
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