0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:15

Наказали за трусливый хоккей. Фаворит серии плей-офф снова оказался битым

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Опасный момент у ворот голкипера «Адмирала» Никиты Серебрякова.
Фото ХК «Адмирал»
Telegram Дзен
«Адмирал» вытащил домашний матч у «Салавата» с 0:2 и повел в серии.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Третий матч
«Адмирал» (Владивосток) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)
Голы: Пименов — 1 (Дроздов, Башкиров), 37:32 — 0:1. Кулемин — 1 (Кадейкин), 38:51 — 0:2. Хамидуллин — 1, 43:29 — 1:2. Лисовец — 1 (Гареев, Файзуллин), 56:35 — 2:2. Паутов — 1 (Файзуллин), 74:26 — 3:2.
Вратари: Серебряков (74:26) — Ежов (74:26).
Броски: 40 (8+11+15+6) — 29 (6+12+1+10).
Судьи: Раминг, Сидоренко.
5 марта. Владивосток. Фетисов Арена. 5555 зрителей.
Счет в серии: 2-1

Ожидать, что после болезненных и нетипичных для «Адмирала» 2:5 во втором матче в Уфе команда Леонида Тамбиева позволит учинить над собой еще один разгром при домашних трибунах, было слишком наивно. Наивнее только задать латвийскому тренеру осточертевший ему вопрос о влиянии перелетов и надеяться на спокойный ответ. А вот верить в то, что прилетевшие на выезд во Владивосток в прекрасном настроении парни Виктора Козлова на кураже добудут вторую победу в серии, было вполне резонно.

И ведь в первые 40 минут третьего матча для уфимцев все складывалось как нельзя более благоприятно. Гости спокойно вели 2:0, вновь показали, что Никита Серебряков далеко не робот, и заставили зачастую невероятно закрытую конструкцию Тамбиева идти в атаку. Казалось бы, все гениальное просто — не сбавляй обороты до нуля и лови рискующего соперника на контратаках. Но команда из Башкирии выбрала другой путь.

Если двумя днями ранее «Салават Юлаев» при первой же возможности летел добивать соперника и забивать еще на радость переполненной Уфа-Арены, то сегодня в третьем периоде вышел охранять нажитое преимущество и практически мгновенно поплатился за откровенно трусливый хоккей. А как выразиться иначе, если в заключительной двадцатиминутке уфимцы нанесли всего один бросок по воротам Никиты Серебрякова и в итоге увидели заслуженный камбэк хозяев?

&laquo;Салават Юлаев&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Адмирал&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2 ОТ. Первый матч — первая сенсация! Гениальный вратарь и 20-летний нападающий принесли «Адмиралу» победу в Уфе

Примечательно, что отыгрался «Адмирал» благодаря голам от защитников. Уже на четвертой минуте «моряки» задушили соперника прессингом в чужой зоне и своей активностью заставили «поплыть» даже двужильного Михаила Науменкова, который не справился с отскоком от лицевого борта и подарил гол подскочившему на пятачок Динару Хамидуллину.

А за несколько минут до конца периода «Адмирал» организовал еще один навал на ворота Ильи Ежова и утащил игру в овертайм благодаря шайбе Евгения Лисовца, который очень удачно спустился на усы и на добивании передал «привет» своей бывшей команде.

В овертайме жизнь заставила «Салавата Юлаева» играть куда более активно. Однако в конце концов карма не пропустила гостям 20 минут антихоккея и вознаградила за желание, напор и постоянное движение несколько шальной шайбой Юрия Паутова, который вновь оказался непривычно низко для защитника в чужой зоне и после рикошета от борта удачно бросил с острого угла.

На пресс-конференции Виктор Козлов взял самоотвод и заявил, что не просил команду охранять счет, а попросил сыграть ее «по мере возможностей агрессивно». Лукавство это или чистая правда — решительно непонятно. Залезть в голову коучу Уфы мы не можем. Факт в том, что он никак не сумел оперативно перестроить игру своей команды при счете 2:0 и достучаться до своих парней. И теперь уфимцам придется не только вновь отыгрываться, но и потенциально лететь во Владивосток на шестой матч в серии, который точно не добавит им сил и свежести в случае прохода во второй раунд. Только заслуживает ли «Салават» с такой игрой полуфинала конференции? Вопрос риторический.

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Салават Юлаев
Обсудить
Читайте также
Турецкий провал, критика интервью, встреча с Карпиным... Хет-трик Дзюбы можно было предсказать
Гассиев. Нокаут в Армении, перспективы в Европе
В Польше сожгли предназначавшуюся Украине машину скорой помощи
Стало известно о подозрении на повторное начало сепсиса у Костомарова
СМИ сообщили о давлении Байдена на страны Балтии из-за их отношения к России
СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области Украины
Популярное видео
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
«Ак Барс» уволил Знарка / безумный лимит в КХЛ / проблемы «Трактора»
Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2023, первый раунд: четвертьфиналы конференций КХЛ
Владимир Юрзинов-младший: «В следующем сезоне КХЛ нужно проводить перекрестный плей-офф. Это будет интереснее»
Матч «Адмирал» — «Салават Юлаев» стал третьей игрой в истории КХЛ без штрафных минут
Коробкин — о победе над «Автомобилистом»: «Металлург» перехватил инициативу в серии»
Евгений Кашников — о драке: «Если началось, нужно идти до конца. Нельзя давать заднюю»
Сюрпризы на заказ. Скромная «Северсталь» остановила действующего чемпиона ЦСКА
Максим Гончаров — о драке: «В плей-офф такое случается, нужно быть готовым»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сюрпризы на заказ. Скромная «Северсталь» остановила действующего чемпиона ЦСКА