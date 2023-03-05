Наказали за трусливый хоккей. Фаворит серии плей-офф снова оказался битым

«Адмирал» вытащил домашний матч у «Салавата» с 0:2 и повел в серии.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Третий матч

«Адмирал» (Владивосток) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)

Голы: Пименов — 1 (Дроздов, Башкиров), 37:32 — 0:1. Кулемин — 1 (Кадейкин), 38:51 — 0:2. Хамидуллин — 1, 43:29 — 1:2. Лисовец — 1 (Гареев, Файзуллин), 56:35 — 2:2. Паутов — 1 (Файзуллин), 74:26 — 3:2.

Вратари: Серебряков (74:26) — Ежов (74:26).

Броски: 40 (8+11+15+6) — 29 (6+12+1+10).

Судьи: Раминг, Сидоренко.

5 марта. Владивосток. Фетисов Арена. 5555 зрителей.

Счет в серии: 2-1

Ожидать, что после болезненных и нетипичных для «Адмирала» 2:5 во втором матче в Уфе команда Леонида Тамбиева позволит учинить над собой еще один разгром при домашних трибунах, было слишком наивно. Наивнее только задать латвийскому тренеру осточертевший ему вопрос о влиянии перелетов и надеяться на спокойный ответ. А вот верить в то, что прилетевшие на выезд во Владивосток в прекрасном настроении парни Виктора Козлова на кураже добудут вторую победу в серии, было вполне резонно.

И ведь в первые 40 минут третьего матча для уфимцев все складывалось как нельзя более благоприятно. Гости спокойно вели 2:0, вновь показали, что Никита Серебряков далеко не робот, и заставили зачастую невероятно закрытую конструкцию Тамбиева идти в атаку. Казалось бы, все гениальное просто — не сбавляй обороты до нуля и лови рискующего соперника на контратаках. Но команда из Башкирии выбрала другой путь.

Если двумя днями ранее «Салават Юлаев» при первой же возможности летел добивать соперника и забивать еще на радость переполненной Уфа-Арены, то сегодня в третьем периоде вышел охранять нажитое преимущество и практически мгновенно поплатился за откровенно трусливый хоккей. А как выразиться иначе, если в заключительной двадцатиминутке уфимцы нанесли всего один бросок по воротам Никиты Серебрякова и в итоге увидели заслуженный камбэк хозяев?

Примечательно, что отыгрался «Адмирал» благодаря голам от защитников. Уже на четвертой минуте «моряки» задушили соперника прессингом в чужой зоне и своей активностью заставили «поплыть» даже двужильного Михаила Науменкова, который не справился с отскоком от лицевого борта и подарил гол подскочившему на пятачок Динару Хамидуллину.

А за несколько минут до конца периода «Адмирал» организовал еще один навал на ворота Ильи Ежова и утащил игру в овертайм благодаря шайбе Евгения Лисовца, который очень удачно спустился на усы и на добивании передал «привет» своей бывшей команде.

В овертайме жизнь заставила «Салавата Юлаева» играть куда более активно. Однако в конце концов карма не пропустила гостям 20 минут антихоккея и вознаградила за желание, напор и постоянное движение несколько шальной шайбой Юрия Паутова, который вновь оказался непривычно низко для защитника в чужой зоне и после рикошета от борта удачно бросил с острого угла.

На пресс-конференции Виктор Козлов взял самоотвод и заявил, что не просил команду охранять счет, а попросил сыграть ее «по мере возможностей агрессивно». Лукавство это или чистая правда — решительно непонятно. Залезть в голову коучу Уфы мы не можем. Факт в том, что он никак не сумел оперативно перестроить игру своей команды при счете 2:0 и достучаться до своих парней. И теперь уфимцам придется не только вновь отыгрываться, но и потенциально лететь во Владивосток на шестой матч в серии, который точно не добавит им сил и свежести в случае прохода во второй раунд. Только заслуживает ли «Салават» с такой игрой полуфинала конференции? Вопрос риторический.