«Авангард» — во втором раунде плей-офф. А был ли шанс у «Сибири»?

Кравец переиграл Мартемьянова.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Пятый матч

«Авангард» (Омск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:3 ОТ (0:0, 1:1, 2:2, 1:0)

Голы: Чистяков — 1 (Буше, Найт), 32:04 — 1:0. Мерфи — 2 (бол., Шаров, Пьянов), 39:40 — 1:1. Пьянов — 2 (Мерфи, Шаров), 40:41 — 1:2. Ткачев — 2 (Буше), 43:36 — 2:2. Шарипзянов — 1 (бол., Ткачев), 48:49 — 3:2. Чайковски — 1 (Яковлев, Аланов), 57:16 — 3:3. Пайгин — 2 (Шарипзянов), 62:22 — 4:3.

Вратари: Демченко — Красоткин.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 26 (8+11+5+2) — 29 (6+8+13+2).

Судьи: Гашилов, Соин.

10 марта. Омск. G-Drive Арена.

Счет в серии: 4-1

От «Сибирского дерби» в первом раунде было настолько много ожиданий, что перед его началом было стойкое желание забронировать время и деньги на все семь возможных матчей в серии. Сейчас уже и не вспомнишь, кто из коллег и экспертов ставил на окончание противостояния Новосибирска и Омска всего в пяти встречах. Однако ремейка легендарной серии 2013 года у команд Мартемьянова и Кравца, к сожалению, не получилось.

«Авангард» все четыре победных матча провел словно в режиме энергосбережения. Для того, чтобы ставить «Сибирь» в тупик, ему не нужно было до изнеможения изнурять шквалом бросков и постоянно играть первым номер. Совокупный объем мастерства просто позволял омичам отдавать инициативу куда менее креативному сопернику и карать его буквально за каждую ошибку.

Александр Шаров («Сибирь») и Василий Демченко («Авангард»). Фото пресс-служба ХК «Сибирь» Фото пресс-служба ХК «Сибирь»

Благо для Михаила Кравца палачей, готовых в момент исполнить наказание, у него оказалось предостаточно. Тут вам и проверенная связка Буше — Найт, и мотивированный показать себя кубковым бойцом Ткачев, и зарабатывающий на новый контракт Толчинский, и невероятно голодный до хоккея Якупов, и восстановившийся по ходу серии Грицюк, который забросил двумя днями ранее первым же касанием.

И зачастую команда Мартемьянова вкладывала подарки в руки монструозному нападению Омска не под давлением, а из-за банальных проблем с дисциплиной. Иначе как объяснить два удаления Евгения Чесалина в зоне атаки в третьем матче, в котором новосибирцы смотрелись на голову сильнее в равных составах? Оказалась прижатой «Сибирь» и в четвертой встрече, где быстро повести «Авангарду» позволили две минуты большинства за нарушение численного состава. Вот и сегодня после удаления Антона Назаревича за запоздалую подножку в средней зоне новосибирцам пришлось поплатиться пропущенной шайбой и доставать из себя все в концовке, чтобы сравнять счет. В итоге команде из Новосибирска удалось спасти третий период, но не все противостояние.

Омичи действительно выиграли эту серию отчасти из-за убойной реализации лишнего. Что представляет из себя большинство «Авангарда» (между прочим, лучшее в лиге) с двумя убойными спецбригадами, мы прекрасно успели изучить еще по ходу регулярки. А вот у «Сибири» этот компонент, который на дистанции позволял долгое время оставаться в топ-4 «Востока», в плей-офф резко захромал на обе ноги.

И здесь нужно отдать должное защитникам омичей. Они максимально плотно держали на правом борту главного дирижера новосибирцев Тэйлора Бека, которого практически лишили опции с подготовленным кистевым броском из-под защитника. Выжигали середину, по максимуму выключая из розыгрыша Валентина Пьянова, располагавшегося в центре расстановки, и не давая никому залезать внутрь слота с периметра. Моментально вычищали пространство под воротами за Василием Демченко, не оставляя сопернику шансов сыграть на добивании. И все это было приправлено огромным количеством заблокированных бросков, которыми «ястребы» славились в чемпионский сезон при Бобе Хартли? Что это, если не своеобразный трибьют канадцу, который прилетел в Россию на плей-офф?

Подобная картинка плавно переносилась и на игру в равных составах, где «Сибирь» стабильно перебрасывала «Авангард». Червоточина в том, что качество этих бросков по ходу всей серии было сомнительным, а количество бросков с пятака и вовсе оказалось катастрофически низким для команды, которая строит свой хоккей через работу. И пока новосибирцы долбились в габаритную стену перед владениями Демченко, омичи реализовывали чуть ли не каждый третий момент у ворот соперника, затратив на победу в серии ровно столько сил, сколько было необходимо.

Подвели Мартемьянова и вратари. С одной стороны, тандем Красоткин — Костин сложно обвинить в поражении. Его первопричиной он точно не стал — оба голкипера ловили то, что были и должны ловить. С другой, чтобы пройти соперника с такой реализацией, нужно было показывать нечто большее. И Красоткин, и Костин сумели избежать катастроф и вратарских шайб. Однако ни тот, ни другой не стал для «Сибири» мессией вроде финна Харри Сятери, остановившего «Автомобилист» и стоявшего на ушах в ковидном плей-офф 2020 года.

Куда большей критики заслуживают лидеры самого медийного тренера лиги. Впрочем, с ними тоже все непросто. Тэйлор Бек, несмотря на репутацию кубкового обманщика, на этот раз хоккей не обманывал и как мог пытался тянуть в одиночку второе звено, где ему не хватило игрока со схожим игровым интеллектом. Александр Шаров умудрился насобирать за 5 матчей приличные 5 (2+3) очков, но по факту пропал в равных составах. Владимир Бутузов регулярно оказывался на острие, но так и не сумел забросить в плей-офф. Можно ли это однобоко назвать провалом? Разумеется, нет. Только в конце концов совокупность этих «но» и привела «Сибирь» к чрезвычайно быстрому поражению, которое руководство клуба вполне может не простить Андрею Мартемьянову.