«Металлург» выигрывал Кубок Гагарина в 2014 и 2016 годах. Еще два раза клуб из Магнитогорска выходил в финал плей-офф КХЛ: в сезоне-2016/17 «лисы» проиграли в пяти матчах серии СКА (1-4), в сезоне-2021/22 — ЦСКА в семи (3-4). «Магнитка» является пятикратным чемпионом России (1999, 2001, 2007, 2014, 2016).
«Локомотив» ни разу в своей истории не становился обладателем Кубка Гагарина. До 2024 года команда из Ярославля однажды выходила в финал плей-офф КХЛ — в первом сезоне лиги 15 лет назад. В 2009 году железнодорожники в семи матчах проиграли «Ак Барсу» (3-4). Ярославский клуб, который ранее также назывался «Торпедо», брал чемпионские титулы три раза в российской истории — в 1997, 2002 и 2003 годах.
Финальная серия Кубка Гагарина-2024 пройдет до четырех побед одной из команд и стартует в четверг, 18 апреля, на домашней арене «Металлурга» в Магнитогорске. Первая игра начнется в 17.00 по московскому времени.
Уральская команда проведет второй матч дома 20 апреля, а после серия переедет в Ярославль на арену «Локомотива». Третий и четвертый матчи назначены на 22 и 24 апреля.
Если победитель финальной серии Кубка Гагарина-2024 не определится по итогам четырех матчей, то пройдут дополнительные игры: пятая — 26 апреля в Магнитогорске, шестая (если потребуется) — 28 апреля в Ярославле, седьмая (если потребуется) — 30 апреля в Магнитогорске.
На сайте «СЭ» можно ознакомиться с результатами матчей и актуальной статистикой плей-офф КХЛ.
«Металлург» под руководством Андрея Разина по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции с 95 очками. В первом раунде плей-офф КХЛ «Магнитка» обыграла «Амур» в шести матчах (4-2). В 1/4 финала Кубка Гагарина «сталевары» прошли «Спартак» в шести встречах (4-2). В полуфинале «Металлург» в семи матчах победил «Автомобилист» (4-3).
«Локомотив» с главным тренером Игорем Никитиным в регулярном чемпионате КХЛ стал третьим в турнирной таблице Западной конференции с 93 очками. Ярославцы вместе со СКА имели самую надежную оборону в лиге — у обоих клубов по 139 пропущенных шайб. В первом раунде плей-офф КХЛ «Локо» победил чемпиона-2022 и -2023 ЦСКА в пяти матчах серии (4-1). Во втором раунде железнодорожники прошли «Авангард» в семи играх (4-3). В полуфинале Кубка Гагарина команда Никитина обыграла «Трактор» всухую в четырех встречах (4-0).
Лучшим бомбардиром плей-офф КХЛ в этом розыгрыше перед стартом финальной серии является форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев. 29-летний российский хоккеист набрал 18 (9+9) очков за 16 матчей. На второй строчке в гонке бомбардиров идет нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев с 14 (4+10) очками в 14 играх. Третий — форвард «Локомотива» Максим Березкин с 14 (4+10) очками в 16 встречах.
Лучшим снайпером розыгрыша Кубка Гагарина перед финалом является нападающий «Металлурга» Денис Зернов — 10 голов в 19 матчах.
По показателю полезности в плей-офф-2024 лидирует Голышев из «Автомобилиста» — плюс 13. На втором месте расположился Силантьев из Магнитки — плюс 9. Третий — Березкин из «Локо» с показателем полезности плюс 9.
Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев лидирует по количеству сухих матчей в этом плей-офф. У 24-летнего российского хоккеиста — три игры на ноль. На втором месте — 21-летний Илья Набоков из «Магнитки», который тоже оформил три «сухаря», но уступает лидерство Исаеву, так как провел больше матчей в Кубке.
По количеству победных шайб в Кубке Гагарина-2024 лидирует форвард «Металлурга» Роман Канцеров. У 19-летнего российского хоккеиста три гола, которые принесли победы его команде.
Лучшим бомбардиром среди защитников в этом плей-офф является Робин Пресс из «Металлурга» — 14 (3+11) очков. Второй — Андрей Сергеев из «Локомотива» с 12 (2+10) очками.
По данным «СЭ», капитан «Металлурга» Егор Яковлев из-за травмы пропустит старт финала Кубка Гагарина-2024 с «Локомотивом». В сезоне-2023/24 32-летний российский хоккеист набрал 27 (6+21) очков в 64 матчах регулярного чемпионата, в плей-офф на его счету 4 (2+2) очка в 19 играх.
Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин считает, что у «Магнитки» будет небольшое преимущество в финале с «Локо».
«Про нас в 2016 году говорили, что фаворит ЦСКА, счет будет 4-0 или 4-1, — приводит слова Величкина ТАСС. — Поэтому в финале фаворитов не бывает. Фавориты оба. Я думаю, что в финале такой фееричной игры не будет, будут достаточно внимательно играть в обороне».
При этом экс-форвард «Локомотива» Сергей Коньков назвал железнодорожников фаворитами финального противостояния.
«Для меня «Локомотив» в данной серии будет являться фаворитом, но я всегда говорил и говорю, что команды, которые доходят до финала, — победители с хорошо организованной игрой, — цитирует Конькова Metaratings. — И «Магнитка» в этом плане мне очень импонирует. Несмотря на то что команда провела семиматчевую серию в полуфинале, я считаю, что она достойно сможет оказать сопротивление. Шансы у «Магнитки» очень высоки. Если «Локомотив» недооценит соперника, то уверен, что «Магнитка» этим воспользуется. Игровой тонус в первой игре, наверное, будет повыше у Магнитогорска».
Вице-президент КХЛ и член правления ФХР Валерий Каменский не стал делать прогноз на победителя в финале, но высоко оценил игру вратаря «Магнитки» Ильи Набокова.
«В финале будет противостояние тренеров и вратарей, — приводит слова Каменского Metaratings. — Думаю, что выиграет команда, которая совершит меньше ошибок. У Ярославля более организованная команда, но у «Металлурга» есть ребята, которые могут решить исход матча. Игра молодого вратаря Набокова тоже заслуживает восхищения. Будет интересная финальная серия».
По мнению букмекеров, фаворитом финальной серии Кубка Гагарина-2024 является «Локомотив». Сделать ставку на итоговую победу клуба из Ярославля можно с коэффициентом 1.50. На успех «Металлурга» предлагается коэффициент 2.60.
Букмекеры также предлагают поставить на длительность серии «Металлург» — «Локомотив». Коэффициент на тотал больше 5.5 матчей финала Кубка Гагарина — 1.55. На ТМ 5.5 — 2.30. Сделать ставку на то, что главный матч плей-офф КХЛ продлится семь игр, можно с коэффициентом 3.00.
Букмекеры считают вероятным то, что после первых двух матчей счет в серии будет ничейным — 1-1. Коэффициент на данный исход составляет 1.85.
С вероятностью 27 процентов самым вероятным счетом в серии является 4-2 в пользу «Локомотива». Коэффициент на это — 3.70.
Бесплатная видеотрансляция матчей финала Кубка Гагарина-2024 между «Металлургом» и «Локомотивом» будет доступна на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. В прямом эфире игры можно смотреть по подписке на онлайн-сервисе Кинопоиск, официальном сайте КХЛ и телеканале KHL Prime.
«СЭ» проведет текстовые онлайн-трансляции матчей финала Кубка Гагарина с участием «Локомотива» и «Металлурга».