Основная информация о решающем противостоянии сезона КХЛ.

Финалисты плей-офф КХЛ (титулы и финалы в истории)

«Металлург» выигрывал Кубок Гагарина в 2014 и 2016 годах. Еще два раза клуб из Магнитогорска выходил в финал плей-офф КХЛ: в сезоне-2016/17 «лисы» проиграли в пяти матчах серии СКА (1-4), в сезоне-2021/22 — ЦСКА в семи (3-4). «Магнитка» является пятикратным чемпионом России (1999, 2001, 2007, 2014, 2016).

«Локомотив» ни разу в своей истории не становился обладателем Кубка Гагарина. До 2024 года команда из Ярославля однажды выходила в финал плей-офф КХЛ — в первом сезоне лиги 15 лет назад. В 2009 году железнодорожники в семи матчах проиграли «Ак Барсу» (3-4). Ярославский клуб, который ранее также назывался «Торпедо», брал чемпионские титулы три раза в российской истории — в 1997, 2002 и 2003 годах.

Кубок Гагарина. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Расписание финала Кубка Гагарина: даты и время начала матчей

Финальная серия Кубка Гагарина-2024 пройдет до четырех побед одной из команд и стартует в четверг, 18 апреля, на домашней арене «Металлурга» в Магнитогорске. Первая игра начнется в 17.00 по московскому времени.

Уральская команда проведет второй матч дома 20 апреля, а после серия переедет в Ярославль на арену «Локомотива». Третий и четвертый матчи назначены на 22 и 24 апреля.

18 апреля, четверг. 17.00 мск. «Металлург» — «Локомотив»

20 апреля, суббота. 14.30. «Металлург» — «Локомотив»

22 апреля, понедельник. 19.30. «Локомотив» — «Металлург»

24 апреля, среда. 19.30. «Локомотив» — «Металлург»

Если победитель финальной серии Кубка Гагарина-2024 не определится по итогам четырех матчей, то пройдут дополнительные игры: пятая — 26 апреля в Магнитогорске, шестая (если потребуется) — 28 апреля в Ярославле, седьмая (если потребуется) — 30 апреля в Магнитогорске.

На сайте «СЭ» можно ознакомиться с результатами матчей и актуальной статистикой плей-офф КХЛ.

Андрей Разин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Металлург»: путь команды к финалу (регулярный чемпионат и плей-офф)

«Металлург» под руководством Андрея Разина по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции с 95 очками. В первом раунде плей-офф КХЛ «Магнитка» обыграла «Амур» в шести матчах (4-2). В 1/4 финала Кубка Гагарина «сталевары» прошли «Спартак» в шести встречах (4-2). В полуфинале «Металлург» в семи матчах победил «Автомобилист» (4-3).

Игорь Никитин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Локомотив»: путь команды к финалу (регулярный чемпионат и плей-офф)

«Локомотив» с главным тренером Игорем Никитиным в регулярном чемпионате КХЛ стал третьим в турнирной таблице Западной конференции с 93 очками. Ярославцы вместе со СКА имели самую надежную оборону в лиге — у обоих клубов по 139 пропущенных шайб. В первом раунде плей-офф КХЛ «Локо» победил чемпиона-2022 и -2023 ЦСКА в пяти матчах серии (4-1). Во втором раунде железнодорожники прошли «Авангард» в семи играх (4-3). В полуфинале Кубка Гагарина команда Никитина обыграла «Трактор» всухую в четырех встречах (4-0).

Лучшие игроки Кубка Гагарина-2024: статистика перед финалом

Лучшим бомбардиром плей-офф КХЛ в этом розыгрыше перед стартом финальной серии является форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев. 29-летний российский хоккеист набрал 18 (9+9) очков за 16 матчей. На второй строчке в гонке бомбардиров идет нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев с 14 (4+10) очками в 14 играх. Третий — форвард «Локомотива» Максим Березкин с 14 (4+10) очками в 16 встречах.

Лучшим снайпером розыгрыша Кубка Гагарина перед финалом является нападающий «Металлурга» Денис Зернов — 10 голов в 19 матчах.

По показателю полезности в плей-офф-2024 лидирует Голышев из «Автомобилиста» — плюс 13. На втором месте расположился Силантьев из Магнитки — плюс 9. Третий — Березкин из «Локо» с показателем полезности плюс 9.

Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев лидирует по количеству сухих матчей в этом плей-офф. У 24-летнего российского хоккеиста — три игры на ноль. На втором месте — 21-летний Илья Набоков из «Магнитки», который тоже оформил три «сухаря», но уступает лидерство Исаеву, так как провел больше матчей в Кубке.

По количеству победных шайб в Кубке Гагарина-2024 лидирует форвард «Металлурга» Роман Канцеров. У 19-летнего российского хоккеиста три гола, которые принесли победы его команде.

Лучшим бомбардиром среди защитников в этом плей-офф является Робин Пресс из «Металлурга» — 14 (3+11) очков. Второй — Андрей Сергеев из «Локомотива» с 12 (2+10) очками.

Робин Пресс. Фото ХК «Металлург»

Что говорят о финалистах Кубка Гагарина

По данным «СЭ», капитан «Металлурга» Егор Яковлев из-за травмы пропустит старт финала Кубка Гагарина-2024 с «Локомотивом». В сезоне-2023/24 32-летний российский хоккеист набрал 27 (6+21) очков в 64 матчах регулярного чемпионата, в плей-офф на его счету 4 (2+2) очка в 19 играх.

Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин считает, что у «Магнитки» будет небольшое преимущество в финале с «Локо».

«Про нас в 2016 году говорили, что фаворит ЦСКА, счет будет 4-0 или 4-1, — приводит слова Величкина ТАСС. — Поэтому в финале фаворитов не бывает. Фавориты оба. Я думаю, что в финале такой фееричной игры не будет, будут достаточно внимательно играть в обороне».

При этом экс-форвард «Локомотива» Сергей Коньков назвал железнодорожников фаворитами финального противостояния.

«Для меня «Локомотив» в данной серии будет являться фаворитом, но я всегда говорил и говорю, что команды, которые доходят до финала, — победители с хорошо организованной игрой, — цитирует Конькова Metaratings. — И «Магнитка» в этом плане мне очень импонирует. Несмотря на то что команда провела семиматчевую серию в полуфинале, я считаю, что она достойно сможет оказать сопротивление. Шансы у «Магнитки» очень высоки. Если «Локомотив» недооценит соперника, то уверен, что «Магнитка» этим воспользуется. Игровой тонус в первой игре, наверное, будет повыше у Магнитогорска».

Вице-президент КХЛ и член правления ФХР Валерий Каменский не стал делать прогноз на победителя в финале, но высоко оценил игру вратаря «Магнитки» Ильи Набокова.

«В финале будет противостояние тренеров и вратарей, — приводит слова Каменского Metaratings. — Думаю, что выиграет команда, которая совершит меньше ошибок. У Ярославля более организованная команда, но у «Металлурга» есть ребята, которые могут решить исход матча. Игра молодого вратаря Набокова тоже заслуживает восхищения. Будет интересная финальная серия».

Максим Березкин. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Прогнозы на финальную серию Кубка Гагарина

По мнению букмекеров, фаворитом финальной серии Кубка Гагарина-2024 является «Локомотив». Сделать ставку на итоговую победу клуба из Ярославля можно с коэффициентом 1.50. На успех «Металлурга» предлагается коэффициент 2.60.

Букмекеры также предлагают поставить на длительность серии «Металлург» — «Локомотив». Коэффициент на тотал больше 5.5 матчей финала Кубка Гагарина — 1.55. На ТМ 5.5 — 2.30. Сделать ставку на то, что главный матч плей-офф КХЛ продлится семь игр, можно с коэффициентом 3.00.

Букмекеры считают вероятным то, что после первых двух матчей счет в серии будет ничейным — 1-1. Коэффициент на данный исход составляет 1.85.

С вероятностью 27 процентов самым вероятным счетом в серии является 4-2 в пользу «Локомотива». Коэффициент на это — 3.70.

Оператор с телекамерой на матче КХЛ. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Где смотреть трансляции матчей финала Кубка Гагарина

Бесплатная видеотрансляция матчей финала Кубка Гагарина-2024 между «Металлургом» и «Локомотивом» будет доступна на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. В прямом эфире игры можно смотреть по подписке на онлайн-сервисе Кинопоиск, официальном сайте КХЛ и телеканале KHL Prime.

«СЭ» проведет текстовые онлайн-трансляции матчей финала Кубка Гагарина с участием «Локомотива» и «Металлурга».