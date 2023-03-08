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Сегодня, 20:30

Чистый восторг. «Динамо» и «Торпедо» подарили один из лучших матчей плей-офф в истории

Михаил Зислис
Обозреватель
«Динамо» (Москва) — «Торпедо» — 4:5 ОТ.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Команда Игоря Ларионова вырвала победу в овертайме и сравняла счет в серии.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Четвертый матч
«Динамо» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:5 ОТ (2:2, 1:1, 1:1, 0:1)
Голы: Уил — 2 (бол., Скоренов, О`Делл), 2:30 — 1:0. О`Делл — 2 (бол., Уил, Скоренов), 5:26 — 2:0. Гончарук — 1 (бол., Коваленко, Ларионов), 13:32 — 2:1. Федотов — 2 (Бокун, Гончарук), 19:27 — 2:2. Уил — 3 (Скоренов, Миронов), 20:47 — 3:2. Гончарук — 2 (бол., Коваленко, Ларионов), 29:51 — 3:3. Сизов — 1 (Веряев, Конюшков), 53:13 — 3:4. Рашевский — 2 (Менелл, О`Делл), 56:28 — 4:4. Бокун — 1, 68:10 — 4:5.
Вратари: Коновалов — Кульбаков.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 30 (14+2+12+2) — 20 (4+9+3+4).
Судьи: Гашилов, Оленин. 8 марта. Москва. «ВТБ Арена».
Счет в серии: 2-2.

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Невиданное ранее упорство скромных команд, которые до основания расшатывают нервную систему фаворитов и не дают дышать им спокойно ни секунды, стало потрясающей особенностью первого раунда. В истории Кубка Гагарина такого ранее никогда не было. Но лучшее, что сейчас происходит в плей-офф, — серия московского «Динамо» и «Торпедо». Это невероятный по эмоциям праздник, который лучше бы растянулся на все семь матчей.

&laquo;Северсталь&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 3:9. Уникальный матч плей-офф КХЛ. «Северсталь» использовала трех вратарей, но ЦСКА все равно набросал кучу шайб

Только третья игра получилась пресной: бело-голубые сразу же придушили соперника и не дали использовать ему свои качества. Однако в радостный для всех дам день команды выдали абсолютно блестящий матч. «Дайте мне еще пару таких команд, как «Торпедо», и вы не узнаете лигу», — эту фразу президент КХЛ Алексей Морозов может и обязан произнести по окончании нынешнего сезона.

«Динамо» начало игру так, словно предыдущая встреча завершилась всего пять минут назад. Нижегородцев снова не было видно. У них ничего не получалось, поэтому, когда москвичи два раза отменно реализовали большинство и уже на шестой минуте встречи повели со счетом 2:0, интрига, подобно бальзаковской шагреневой коже, уменьшилась до минимальных размеров.

Стиль «Динамо» при Алексее Кудашове сложно назвать невероятно привлекательным, зато он очень эффективный, учитывая имеющиеся в распоряжении главного тренера кадровые ресурсы. Для того чтобы эта модель идеально работала, игроки должны на максимуме проводить матч с первой и до последней минуты. Ранний успех всегда влияет на концентрацию и немного расслабляет. Люди не роботы, поэтому иногда подвержены влиянию внешних факторов. Нижегородцы очень бережно отнеслись к своим шансам и наказали хозяев, восстановив равновесие уже к первому перерыву.

Описывать дальнейшее течение матча можно долго. Но смысл? Поверьте на слово, это была самая захватывающая игра нынешнего плей-офф. Тем, кому 8 марта удалось на время выбраться из ласковых объятий своих прекрасных половинок и наблюдать за встречей на трибуне или по телевизору, неслыханно повезло. Дамы, простите их. Очевидцем такого зрелища за год становишься от силы пару раз.

Переполненная арена с очень заметным нижегородским контингентом была близка к умопомешательству — то от счастья, то от горя. Динамовец Рашевский сделал счет 4:4 всего за три с половиной минуты до конца третьего периода и отпраздновал свой успех, проехав с поднятыми вверх от радости руками несколько метров по льду на коленях.

Овертайм прошел под контролем молодой команды Игоря Ларионова. Опыт — важная штука. Но иногда достаточно того, что на скамейке стоят повидавшие на своем веку тренеры. Они знают, как переключить своих парней на правильный режим. Кистевой бросок белорусского защитника Бокуна с ползоны продлил серию как минимум до шести игр. Это чистый восторг!

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Кубок Гагарина
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