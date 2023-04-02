Железные люди из ЦСКА: сыграли больше всех, но выдержали и выиграли в третьем овертайме!

Команда Федорова выиграла в Санкт-Петербурге.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. Финал. Первый матч

СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 2:3 ОТ3 (0:1, 2:0, 0:1, 0:1)

Голы: Мамин — 6 (Григоренко, Дитц), 1:04 — 0:1. Гребенщиков — 2 (Комаров, Педан), 23:34 — 1:1. Никишин — 3 (Гусев, Хуснутдинов), 26:16 — 2:1. Каменев — 7 (Нестеров, Дитц), 57:53 — 2:2. Нестеров — 2 (Григоренко, Мамин), 102:24 — 2:3.

Вратари: Николаев — Рейдеборн (57:44 — 57:53).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 50 (10+13+4+13+8+2) — 53 (10+7+13+9+13+1).

Судьи: Оскирко, Ромасько.

2 апреля. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12 426 зрителей.

Счет в серии: 0-1.

Четвертое за пять лет столкновение армейских грандов началось с малорезультативного матча, который не изобиловал драматизмом и бьющими через край эмоциями. Надеюсь, команды приберегли их для следующих игр.

Сегодня мы словно посмотрели трейлер дерби начинающих тренеров — Романа Ротенберга и Сергея Федорова. Финал «Запада» начался не по сценарию СКА. Быстрый гол Максима Мамина сместил акцент с возвращения в состав Дмитрия Яшкина. Фактурный форвард пропустил третий и четвертый матчи серии с «Торпедо». Кому-кому, а Яшкину пауза точно пошла на пользу. Чего не скажешь о партнерах, которые долго входили в игру и пропустили первыми.

ЦСКА меньше отдыхал после изматывающей серии с «Локомотивом», сохранил игровой тонус и справедливо забрал первый период. Москвичи превосходили хозяев в правильных решениях, выигрывали стыки, забирали нейтральные шайбы, опережали в скорости. Одним словом, показывали классический цээсковский хоккей последних сезонов. Петербуржцам повезло, что после 20 минут они проигрывали только в один гол. Однажды Дмитрия Николаева спасла штанга — в каркас ворот попал Антон Слепышев. Зато Мамин не промахнулся из выгодной позиции, на которую форварда вывел Михаил Григоренко.

Второй период перевернул ход матча и пошатнул непоколебимость ЦСКА. Наивно рассчитывать, что одной шайбы хватит, чтобы обыграть вариативный СКА. Москвичи не отклонились от выбранного плана, однако хозяева заметно перестроились. Адам Рейдеборн вдруг вспомнил «подвиги» первого раунда с «Северсталью» и пропустил два сомнительных гола. Святослав Гребенщиков забросил в стиле Никиты Кучерова — без броска по воротам, когда выскочил «один на один» с голкипером. Компенсировалась сила полета шайбы в эпизоде со вторым голом, когда Александр Никишин вложил душу в дальний бросок, а Рейдеборн не успел среагировать.

Гребенщиков — уникальный хоккеист. О ротации СКА слагают легенды. Временами режиссер трансляции показывал скучающих на трибуне армейских резервистов. Когда перед дедлайном Роман Ротенберг пригласил в клуб Святослава, от которого недавно отказался «Адмирал», казалось, что форвард в лучшем случае присоединится к команде-ротации. В худшем — безвылазно осядет в ВХЛ. Оказалось, все иначе. Гребенщиков заслужил место в основе СКА, а в первом матче армейского финала «Запада» начал камбэк хозяев с необычного гола без броска. Не знаю, удивит эта информация или нет, но в плей-офф Гребенщиков забил больше Марата Хуснутдинова и Дамира Жафярова.

Команды выдали идеальный по дисциплинированности матч. Ни одного удаления за 60 минут основного времени. Причем игра шла без прокатов, и СКА серьезно перехитовал москвичей. Чем ближе к концовке, тем консервативнее действовали хозяева. Без ошибок, конечно, не обходилось. Дмитрию Николаеву не давали расслабиться в рамке. Роман Рукавишников чуть было не подарил гол Окулову, начиная атаку из-за ворот. Константин словно не ожидал такого подарка и не переиграл голкипера в ближнем бою. СКА сбился на чересчур пассивный хоккей, за что поплатился пропущенной шайбой в концовке. ЦСКА спас Владислав Каменев, который идеально подставил клюшку под бросок Никиты Нестерова.

Овертайма не удалось избежать и в первом матче финала «Запада». Петербуржцы доминировали в первом дополнительном периоде и обрушили шквал бросков на ворота Рейдеборна. Швед момент за моментом выручал москвичей и исправился за пропущенные шайбы.

А вот во втором овертайме преимущество было у гостей, но и им не удалось забить. Чтобы решить вопрос о победителе, командам потребовался шестой период. Никита Комаров вчистую проиграл вбрасывание Михаилу Григоренко, и Никита Нестеров точным броском от синей линии завершил матч.