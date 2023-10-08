«Забудьте, чему вас учили в хоккейной школе». В КХЛ появились еще две команды, которые веселятся на льду

Это «Сочи» и «Северсталь». За последнюю неделю они сыграли друг с другом 4:3 и 1:10.

К «Торпедо» мы уже привыкли. Второй сезон команда показывает совершенно не такой хоккей, как остальные. Побеждает с улыбкой на лице, а даже после самых серьезных неудач никто не ходит с кислой миной. Да и поражения у команды какие-то веселые. Но теперь в лиге появилось еще два клуба, которые, кажется, живут в каком-то своем мире.

«Северсталь» и «Сочи» встречались за последние три дня два раза. И это был фантастический хоккей. Давайте напомню результаты. В первой встрече сочинцы победили 4:3, а в субботу уступили — 1:10. Видел оба матча, и не покидало ощущение, что смотрю какие-то выставочные игры, которые, например, команды НХЛ проводили недавно в Австралии. Привет, жители, вы не знали ничего про хоккей? Вот вам голы, драки, силовые приемы. Теперь поняли, что это за игра?

Кажется, что никаких турнирных задач перед командами Дмитрия Кокарева и Андрея Козырева не стоит. Впрочем, не совсем так. Задачи стоят, но они про них забыли. Да, нужно попасть в плей-офф. Спасибо, что объявили, а мы пошли заниматься любимым делом.

У сочинцев спортивные дела идут чуть лучше — они в тройке, несмотря на такое поражение, как в субботу, или разгром от ЦСКА — 1:7. «Северсталь» всего лишь вернулась в восьмерку, правда, вытеснив из зоны плей-офф СКА. Но и это неважно. Оба клуба творят для публики, для себя. Важно показать крутой матч, возможно, выиграть, но и проиграть так, чтобы было не стыдно за работу. Не отбиваться, выбрасывая шайбу по стеклу. Не группироваться у своих ворот, удерживая минимальное преимущество, а веселиться до сирены.

Андрей Козырев. Фото ХК «Северсталь»

Мы мало знаем о работе Андрея Козырева в «Северстали». Интервью он не любит, по итогам пресс-конференций стабильно входит в число самых скучных специалистов, плюс сам клуб не особо и заинтересован в том, чтобы о них писали. Это Андрей Разин мог заменить собой весь пиар-отдел, нынешнюю «Северсталь» подобные вопросы не волнуют. В этом смысле они, конечно, придерживаются старой школы, делая серьезную ошибку. Но это их право.

Про череповецкую команду даже мало говорят вне микрофонов и камер. Слышали лишь то, что Козырев сразу сказал молодым хоккеистам, чтобы они забыли все, чему их учили, и показывали тот хоккей, который нравится. Это несколько упрощенно, но, глядя, например, на Данила Аймурзина, мы понимаем, о чем идет речь.

Один из самых талантливых нападающих нового поколения в прошлом сезоне был вообще незаметен в «Салавате Юлаеве», но блистал в «Торосе», где ему давали свободу. Его без сомнений обменяли в «Северсталь», правда, башкирский клуб получил хорошую компенсацию в виде Александра Самонова. Но в «Северстали» мы увидели такого Аймурзина, которого не видели никогда. Умные решения, аккуратное обращение с шайбой, нестандартные ходы, которые ставят в тупик соперников. Может быть, его игра еще и неидеальна, да и в стабильности бы добавить, но Аймурзин уже вышел на другой уровень. И при этом все понимают, что в «Салавате Юлаеве» бы он не играл.

Еще один пример — защитник Тимофей Давыдов, которого забрали из Омска, отдав Игоря Гераськина и Дмитрия Соловьева. Да, можно сравнивать статистику, и она окажется не в пользу омичей. Например, Соловьева Михаил Кравец ругал еще летом, а в последнем матче ВХЛ форвард заработал «минус 3» за 4 минуты. Цифры показательные, но и они не главные. В «Северстали» мы видим уверенного в себе защитника, который многое умеет и активно помогает форвардам. Говорят, что в Омске до сих пор ругаются по поводу того, кого они обменяли. Но там люди предупреждали менеджеров, что не надо этого делать. Александр Крылов слушать не хотел.

«Северсталь», «Торпедо» и «Сочи» объединяет еще одно. Вы, может быть, и не слышите это, но сигнал четкий. Нет смысла тратить огромные деньги непонятно на что, радость людям можно приносить и при более скромном бюджете, а хоккей — всего лишь игра. Так что неважно, что сочинцы проиграли 1:10. Игру было интересно смотреть, да и «Северсталь» порадовала.

Три клуба из 23 начали придерживаться новой философии. Более 10 процентов. Может быть, пора в этом направлении двигаться и другим?