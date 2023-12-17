Ротенберг: «Обещали взять реванш за прошлый Кубок Первого канала – и сделали!»

Главный тренер сборной России 25 Роман Ротенберг высказался о победе команды на Кубке Первого канала.

17 декабря Россия 25 одержала третью победу в третьем матче турнира, обыграв сборную Казахстана (5:2). Команда Ротенберга стала победителем Кубка Первого канала.

«Обещали взять реванш за прошлый Кубок Первого канала — и сделали! Наша команда показала классный атакующий хоккей и волю к победе. Каждый раз нам приходилось переламывать ход матчей, и мужики справлялись!» – написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

Также Ротенберг поблагодарил игроков, тренеров и болельщиков сборной:

«Спасибо всем игрокам и тренерам — они показали себя настоящими патриотами! И, конечно же, огромная благодарность болельщикам! Мы всегда чувствуем вашу поддержку, вы делитесь с нами энергией и вдохновляете на победы. Спасибо, Ледовый!».

В 2022 году Кубок Первого канала выиграла сборная Белоруссии.