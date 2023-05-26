Быков заявил, что Тардиф пытается выглядеть сильным руководителем

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил слова главы Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа о неполитизированности решений организации.

«Тардиф не хочет признавать, что на него политически давят. Он пытается выглядеть сильным руководителем. Ничего нового не узнали от него. Когда нас вернут? Мне уже даже представить трудно», — приводит слова Быкова Sport24.

Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF) с марта 2022 года.