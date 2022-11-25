Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Новости
Результаты
Чемпионат мира
МЧМ по хоккею 2022
Еврохоккейтур
Кубок Первого канала
ВХЛ
МХЛ
Кубок мира
Женский хоккей
Видео
Олимпиада
Юниорская сборная
Европа
Главная
Хоккей

Сегодня, 17:19

ИИХФ объявила выговор Федерации хоккея России за нарушение кодекса этики

Владислав Гаврилин
Корреспондент
ИИХФ объявила выговор ФХР за нарушение кодекса этики.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (IИИХФ) объявил выговор Федерации хоккея России (ФХР) за нарушение кодекса этики организации, говорится на сайте ИИХФ.

Суть выговора заключается в том, что ФХР была обязана бдительно следить за поведением команд и лиг, находящихся под ее юрисдикцией. Совет по этике ИИХФ передал в дисциплинарный совет организации дело о возможном нарушении кодекса этики ИИХФ из-за поддержки спецоперации на Украине клубами и лигами, находящимися под юрисдикцией ФХР.

Комиссия определила, что ФХР была обязана принять меры и четко урегулировать ситуацию с различными клубами и лигами, находящимися под ее юрисдикцией. Непринятие каких-либо мер по этому вопросу является нарушением статьи 1.5 и статьи кодекса этики ИИХФ. Комиссия решила, что адекватной санкцией в данном вопросе является выговор Федерации хоккея России.

На матчах регулярного чемпионата КХЛ неоднократно вывешивали баннеры в поддержку спецоперации.

В мае ИИХФ продлила отстранение сборной России от всех турниров на 2023 год, а также лишила Санкт-Петербург права на проведение чемпионата мира 2023 года.

Источник: https://tass.ru/sport/16429369
Хоккей
ФХР
36
Читайте также
«Ездил в больницу по ночам, игроки ничего не знали». Шокирующая борьба ван Гала с раком
Иран обыграл Уэльс, но матч вновь использовали для политики: слезы фанатов и гимн, который шептали футболисты
Захарова ответила на слова жены Зеленского о готовности украинцев терпеть лишения
Ликвидировано открытое горение в ТЦ «Елоховский пассаж» в Москве
Путин поручил создать госресурс по воинскому учету к 2024 году
Что происходит с историческими объектами в России
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Алаев оценил шансы на возвращение российских команд в еврокубки с учетом вхождения крымских клубов в РФС
Алаев заявил, что сборная Боснии столкнулась с беспрецедентным давлением из-за возможной игры с Россией
Алаев — о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию: «Данный вопрос на исполкоме даже не обсуждался»
В НХЛ заявили, что хотят видеть российских хоккеистов на Кубке мира
Петржела считает, что Дзюба закрыл себе дорогу в сборную России
В Госдуме РФ допустили появление новых натурализованных футболистов в сборной России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Юрий Новиков предложил ввести название «Город хоккейной славы»