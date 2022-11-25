ИИХФ объявила выговор Федерации хоккея России за нарушение кодекса этики

Сегодня, 17:19
Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (IИИХФ) объявил выговор Федерации хоккея России (ФХР) за нарушение кодекса этики организации, говорится на сайте ИИХФ.
Суть выговора заключается в том, что ФХР была обязана бдительно следить за поведением команд и лиг, находящихся под ее юрисдикцией. Совет по этике ИИХФ передал в дисциплинарный совет организации дело о возможном нарушении кодекса этики ИИХФ из-за поддержки спецоперации на Украине клубами и лигами, находящимися под юрисдикцией ФХР.
Комиссия определила, что ФХР была обязана принять меры и четко урегулировать ситуацию с различными клубами и лигами, находящимися под ее юрисдикцией. Непринятие каких-либо мер по этому вопросу является нарушением статьи 1.5 и статьи кодекса этики ИИХФ. Комиссия решила, что адекватной санкцией в данном вопросе является выговор Федерации хоккея России.
На матчах регулярного чемпионата КХЛ неоднократно вывешивали баннеры в поддержку спецоперации.
В мае ИИХФ продлила отстранение сборной России от всех турниров на 2023 год, а также лишила Санкт-Петербург права на проведение чемпионата мира 2023 года.