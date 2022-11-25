ИИХФ объявила выговор Федерации хоккея России за нарушение кодекса этики

Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (IИИХФ) объявил выговор Федерации хоккея России (ФХР) за нарушение кодекса этики организации, говорится на сайте ИИХФ.

Суть выговора заключается в том, что ФХР была обязана бдительно следить за поведением команд и лиг, находящихся под ее юрисдикцией. Совет по этике ИИХФ передал в дисциплинарный совет организации дело о возможном нарушении кодекса этики ИИХФ из-за поддержки спецоперации на Украине клубами и лигами, находящимися под юрисдикцией ФХР.

Комиссия определила, что ФХР была обязана принять меры и четко урегулировать ситуацию с различными клубами и лигами, находящимися под ее юрисдикцией. Непринятие каких-либо мер по этому вопросу является нарушением статьи 1.5 и статьи кодекса этики ИИХФ. Комиссия решила, что адекватной санкцией в данном вопросе является выговор Федерации хоккея России.

На матчах регулярного чемпионата КХЛ неоднократно вывешивали баннеры в поддержку спецоперации.

В мае ИИХФ продлила отстранение сборной России от всех турниров на 2023 год, а также лишила Санкт-Петербург права на проведение чемпионата мира 2023 года.