Третьяк — о решении ИИХФ: «Все мы знаем, как на самом деле в мире относятся к сборной России»

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал, что думает о возможном возвращении сборной России по хоккею на международную арену.

«Большинство членов Международной федерации проголосовали за возвращение нашей команды. Для нас это не секрет, все мы знаем, как на самом деле в мире относятся к сборной России. Конечно, мы ждем, что нас вернут уже с 2024 года, будем делать для этого все возможное. Продолжаем работать в ежедневном режиме. Система сборных команд функционирует как обычно. Наши тренеры, игроки, специалисты готовы принять участие в любом международном турнире хоть завтра», — цитирует Третьяка сайт ИИХФ.

Сегодня, 30 сентября, конгресс ИИХФ утвердил принципы возвращения России и Белоруссии на международную арену. 98 членов конгресса проголосовали за возвращение команд. Когда именно россияне и белорусы примут участие в чемпионатах мира, будет решено отдельно.

Сборные России и Белоруссии были отстранены от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.