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Сегодня, 15:45

В Сочи пройдет пятый Всероссийский фестиваль адаптивного хоккея

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Всероссийский фестиваль адаптивного хоккея пройдет на ледовых аренах Федеральной территории «Сириус» в Сочи с 25 по 30 апреля 2023 года.

В 2022 году участие в фестивале приняли свыше 40 команд из 30 регионов России, а в 2023-м их число может увеличиться — подано 63 заявки из 39 регионов.

По традиции все команды смешанные. В играх будут принимать участие девочки и мальчики старше 7 лет в трех дисциплинах: по специальному хоккею, хоккею для незрячих и следж-хоккею для детей с нарушением ОДА.

— Мы все хорошо понимаем, что адаптивный хоккей — он сложнее хоккея. А детский адаптивный хоккей — он сложнее вдвойне. И если даже нашим паралимпийцам нелегко играть с ограничениями здоровья, то мальчикам и девочкам это труднее в разы, — отметил Никита Иванов, руководитель департамента благотворительных программ компании ФОНБЕТ, которая стала генеральным партнером фестиваля. — Мужество, сила воли, стойкость, жизнелюбие и несомненный профессионализм — этих качеств у всех ребят с избытком, и иногда действительно стоит задуматься, кому с кого в данном случае брать пример — детям со взрослых или совсем даже наоборот. Компания ФОНБЕТ вновь с фестивалем, и в первую очередь потому, что именно здесь становится хорошо понятно, что такое настоящий спорт и кто является настоящим спортсменом.

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