Свечников, Наместников и Кучеров — в тройке российских звезд недели в НХЛ

«СЭ» продолжает спецпроект, в рамках которого журналисты отдела хоккея нашего издания вместе с PARI каждую неделю и каждый месяц будут определять тройку лучших российских игроков НХЛ. Результат будет складываться из нескольких голосов — корреспондентов «СЭ» и версии PARI.

А кто станет лучшим российским хоккеистом на следующей неделе? Получи фрибет 2024 рубля всем новым клиентам от PARI, следи за НХЛ и ставь на матчи!

Первой звездой прошедшей недели среди россиян стал нападающий «Каролины» Андрей Свечников. В трех матчах он набрал 5 (3+2) очков при показателе полезности «+2».

Второй звездой признан форвард «Виннипег Джетс» Владислав Наместников. В четырех матчах он набрал 6 (1+5) баллов при показателе полезности «+3».

Третьей звездой месяца назван Никита Кучеров из «Тампы-Бэй». Он сыграл в трех матчах и отметился шестью (2+4) очками при показателе полезности «-4».