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Наши в НХЛ: первая тройка

Сегодня, 18:00

Свечников, Наместников и Кучеров — в тройке российских звезд недели в НХЛ

Андрей Свечников.
Фото Getty Images
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«СЭ» продолжает спецпроект, в рамках которого журналисты отдела хоккея нашего издания вместе с PARI каждую неделю и каждый месяц будут определять тройку лучших российских игроков НХЛ. Результат будет складываться из нескольких голосов — корреспондентов «СЭ» и версии PARI.

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Первой звездой прошедшей недели среди россиян стал нападающий «Каролины» Андрей Свечников. В трех матчах он набрал 5 (3+2) очков при показателе полезности «+2».

Второй звездой признан форвард «Виннипег Джетс» Владислав Наместников. В четырех матчах он набрал 6 (1+5) баллов при показателе полезности «+3».

Третьей звездой месяца назван Никита Кучеров из «Тампы-Бэй». Он сыграл в трех матчах и отметился шестью (2+4) очками при показателе полезности «-4».

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Андрей Свечников
Владислав Наместников
Никита Кучеров
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