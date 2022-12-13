18-летний нападающий «Авангарда» Мирошниченко рассказал о своей мечте в НХЛ

Форвард «Авангарда» Иван Мирошниченко рассказал о своей мечте в НХЛ.

«Надеюсь, в скором времени он побьет вечный рекорд Уэйна Гретцки. Хочу, чтобы это произошло как можно быстрее. Чтобы Саня с этим не затягивал. Надеюсь когда-нибудь сыграть вместе с ним. А сделать Ови передачу на рекордный гол — мечта», — цитирует Мирошниченко РИА «Новости Спорт».

18-летний нападающий был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ в 2022 году под общим 20-м номером.

Овечкин забил 797 голов в карьере в НХЛ. У Горди Хоу, который идет вторым, 801 шайба. Лидер — Уэйн Гретцки, который забросил 894 шайбы.