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Сегодня, 12:14

18-летний нападающий «Авангарда» Мирошниченко: «Сделать Ови передачу на рекордный гол — мечта»

18-летний нападающий «Авангарда» Мирошниченко рассказал о своей мечте в НХЛ
Руслан Минаев
Иван Мирошниченко.
Фото ХК «Авангард»
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Форвард «Авангарда» Иван Мирошниченко рассказал о своей мечте в НХЛ.

«Надеюсь, в скором времени он побьет вечный рекорд Уэйна Гретцки. Хочу, чтобы это произошло как можно быстрее. Чтобы Саня с этим не затягивал. Надеюсь когда-нибудь сыграть вместе с ним. А сделать Ови передачу на рекордный гол — мечта», — цитирует Мирошниченко РИА «Новости Спорт».

18-летний нападающий был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ в 2022 году под общим 20-м номером.

Овечкин забил 797 голов в карьере в НХЛ. У Горди Хоу, который идет вторым, 801 шайба. Лидер — Уэйн Гретцки, который забросил 894 шайбы.

Источник: https://rsport.ria.ru/20221213/miroshnichenko-1838211958.html
Александр Овечкин
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Иван Мирошниченко
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