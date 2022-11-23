Бывший нападающий «Ак Барса» и сборной России Алексей Терещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил игру российских хоккеистов в текущем сезоне НХЛ.

«Не сказал бы, что кто-то — открытие этого сезона. Андрей Свечников, наверное, не то что поражает, а стабильно играет. Наши ребята, наверное, немного сбавили обороты по статистике. Но нужно смотреть на то, насколько они полезны команде в игровом и командном плане. Только начало сезона, кто-то набирает форму, есть масса нюансов», — сказал Терещенко «СЭ».

В текущем сезоне форвард «Каролины» Свечников провел 19 матчей, в которых набрал 20 (13+7) очков.