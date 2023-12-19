Американский журналист назвал главную причину антирекордной серии Овечкина

Американский журналист ESPN Грег Вышински прокомментировал антирекордную серию нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина. 38-летний россиянин не может забить на протяжении 13 матчей.

«Возраст — это не просто число, когда дело касается таких игроков, и на самом деле даже может поймать Русскую Машину. Ты упомянул броски. Теперь мы должны сказать, что его попытки бросков, его голевые шансы, шансы на гол с высокой опасностью на 60 минут игры в формате «5 на 5» — все эти показатели, согласно Natural Stat Trick, выше, чем были в прошлом сезоне. Так что он по-прежнему бросает, все еще совершает попытки бросков. Показатель, который не стал выше, — это процент реализации. Он составляет 11,11 при игре «5 на 5» — это его самый низкий показатель с сезона-2016/17», — сказал Вышински в эфире YouTube-канала NHL on ESPN.

Также журналист отметил, что возможно на Овечкина давит гонка «за одним из самых прославленных рекордов в истории профессионального спорта».

В списке лучших снайперов НХЛ всех времен 38-летний форвард с 827 голами занимает второе место, рекордсмен — Уэйн Гретцки (894).

Всего в текущем сезоне НХЛ Овечкин набрал 17 (5+12) очков в 28 матчах, его показатель полезности «-3». Контракт россиянина с «Вашингтоном» рассчитан до конца сезона-2025/26. Общая сумма пятилетнего соглашения игрока с клубом составляет 47,5 миллиона долларов.