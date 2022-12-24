Жамнов дал совет Овечкину, как догнать Гретцки

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал игру капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в регулярном чемпионате НХЛ.

«Он молодец, на него было оказано приличное давление в плане того, чтобы превзойти Хоу. Теперь же ему станет попроще, потому что есть существенный разрыв между нынешним достижением и следующей отметкой. Поэтому ему нужно сконцентрироваться, и, как говорил Сергей Федоров, бросать и бросать», — цитирует Жамнова ТАСС.

В ночь с 23 на 24 декабря россиянин сделал дубль в матче регулярного чемпионата против «Виннипега» (4:1). Теперь у Овечкина 802 гола в лиге, он опередил Горди Хоу (801). Рекорд по числу заброшенных шайб в истории НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (894).