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НХЛ

Сегодня, 05:52

«Сент-Луис» по буллитам обыграл «Анахайм», Бучневич забил гол

Сергей Разин
корреспондент
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«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в серии буллитов «Анахайм» со счетом 6:5.

В составе «блюзменов» Роберт Томас набрал 4 (1+4) очка, по голу забили Карл Болдук, Мэттьюс Кессель, Павел Бучневич, Брэйден Шенн и Джордан Кайру, который реализовал победный буллит. У «Дакс» по дублю оформили Фрэнк Ватрано и Ле Карлссон, еще одну шайбу забросил Никита Нестеренко.

После этого матча «Сент-Луис» с 87 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Анахайм» с 55 очками — на 14-й строчке.

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