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НХЛ

Сегодня, 13:28

Василевского признали самым надежным вратарем в решающем матче, в тройке — Шестеркин и Сорокин

Руслан Минаев
Андрей Василевский.
Фото USA Today Sports
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Вратаря «Тампы» Андрея Василевского признали самым надежным голкипером в решающем матче.

Анонимный опрос среди действующих игроков провела Ассоциация игроков НХЛ (NHLPA). Респондентам был задан вопрос: «Какого вратаря вы бы взяли для победы в одном матче?». В опросе участвовали 616 игроков НХЛ.

Голкипер «Лайтнинг» набрал 46,92 процента голосов. На втором месте оказался Игорь Шестеркин («Рейнджерс») — 6,49 процента, на третьем — Илья Сорокин («Айлендерс», 6,17 процента).

Топ-5 замкнули Коннор Хеллибак («Виннипег») — 5,03 процента и Юусе Сарос («Нэшвилл») — 4,87 процента.

Ранее форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби был признан самым совершенным игроком лиги.

Андрей Василевский (хоккей)
Игорь Шестеркин
Илья Сорокин
Юусе Сарос
Хоккей
НХЛ
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