30 сэйвов Сорокина помогли «Айлендерс» разгромить «Тампу»

«Айлендерс» выиграли у «Тампы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1. «Лайтнинг» потерпели второе поражение подряд.

Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 30 из 31 броска по своим воротам.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров стал автором единственного гола своей команды в этой игре.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Тампа-Бэй» — 6:1 (0:0, 4:1, 2:0)

Голы: Пелек — 6 (Фэшинг, Пажо), 23:46 — 1:0. Нельсон — 33 (Болдюк), 29:54 — 2:0. Палмиери — 16 (Нельсон, Пулок), 30:43 — 3:0. Кучеров — 30 (Пойнт), 36:47 — 3:1. Пулок — 5 (Нельсон, Энгвалль), 39:40 — 4:1. Хольмстрем — 6 (Хорват, Паризе), 55:14 — 5:1. Хорват — 38 (Добсон), 59:40 — 6:1.

Вратари: Сорокин (48:01 — 48:25) — Эллиотт.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 42 (13+15+14) — 31 (3+14+14).

Наши: — - Кучеров (17.51/1/-3), Сергачев (20.00/3/-4).

7 апреля. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.