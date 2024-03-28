Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

28 марта, 11:59

Болельщики «Вашингтона» оценили «диету» Овечкина с сэндвичем и чипсами

Ана Горшкова
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото ХК «Вашингтон»
Telegram Дзен

Болельщики «Вашингтона» отреагировали на то, чем питается форвард команды Александр Овечкин.

Пресс-служба клуба в своем Х-аккаунте опубликовала фотографии хоккеистов, поднимающихся на борт самолета. На снимке Овечкин запечатлен с сэндвичем и чипсами.

В комментариях фанаты оценили питание 38-летнего россиянина:

«Пик мужской работоспособности… читос и сабвей»

«Кэпиталз», лучше скажите мне, что в сэндвиче Ови»

«Ови, лол».

29 марта «Вашингтон» на выезде сыграет с «Торонто». Начало — в 3.00 по московскому времени. В текущем сезоне НХЛ у Овечкина 58 (26+32) очков в 68 матчах.

Источник: https://twitter.com/Capitals/status/1773069981472653770
Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
11
14
Читайте также
Абаскаль может покинуть пост главного тренера «Спартака» в ближайшее время
Чемпионат мира по сексу в Испании завершился досрочно
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Овечкин, Малкин или Федотов? Кто попадет в плей-офф НХЛ: ключевые расклады
Семин восхитился игрой Овечкина: «У него бросок необыкновенной силы»
Мэттьюс — о рекорде по голам в НХЛ в XXI веке: «Круто — обойти Овечкина»
Овечкин о своем рекорде по сезонам с 30 голами в НХЛ: «Это довольно большая цифра»
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Мэттьюс побил рекорд Овечкина XXI века
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Клуб Овечкина останется в Вашингтоне до 2050 года

Форвард «Бостона» Пастрняк — о поражении от «Тампы»: «Мы не заслуживали победы»