«Рейнджерс» выглядит явным фаворитом, и все идет к четырем матчам в серии.

Вопреки устоявшемся мнению, что в Кубке Стэнли изначально участвуют 16 претендентов, каждый из которых способен выиграть титул, в одной из серий первого раунда все складывается до безобразия предсказуемо. К событиям в противостоянии «Рейнджерс» и «Вашингтона» лучше всего подходит грубоватая фраза известного в недавнем прошлом игрока и функционера Максима Сущинского: как ни стараются хоккеисты «Кэпиталз», но выше своей пятой точки прыгнуть не могут. Изначально от этой пары ожидания были скромными, и жаль, что они пока полностью оправдываются.

Оставалась робкая надежда раскрутить интригу вокруг двух русских суперзвезд — Александра Овечкина и Артемия Панарина. Шесть лет назад, когда «Вашингтон» выиграл Кубок Стэнли, они пересеклись во втором раунде. Тогда сенсационный «Коламбус», где тон задавали Хлебушек и еще один яркий персонаж нынешнего плей-офф Сергей Бобровский, повел 2-0 в серии и не удержал преимущества.

Александр Овечкин и Мэтт Ремпе. Фото USA Today Sports

Сейчас, если рассуждать о персоналиях, все максимально грустно. Овечкин нанес всего один бросок в створ за два матча и во второй игре запомнился ошибкой в большинстве, приведшей к победному голу «Рейнджерс». Возраст сказывается. Оставаться таким же эффективным при кубковых интенсивности и скоростях невозможно.

Панарин хорош, но не настолько, чтобы ему посвящать оды. Ему не требуется сейчас быть лучшим, поднимая собственную игру на космический уровень. У его команды на фоне соперника колоссальный запас прочности, и оценивать ее по серии с «Вашингтоном» сложно. Она делает то, что и должна. При этом отрезками «Кэпиталз» смотрелись симпатично, агрессивно и бодро в атакующих действиях. Молодой главный тренер Спенсер Карбери очень здорово залетел в НХЛ. У него большое будущее. Вот только выжимать воду из камня в промышленных масштабах не научились даже в НХЛ. Овечкину в плей-офф тяжело, защитнику Джону Карлсону, почти не уходящему со льда, — еще сложнее. Остальные — крепкие середняки и ветераны. Пока при всем уважении к тому, что показал «Вашингтон» в регулярном чемпионате, пока сложно отделаться от очевидной мысли. Лучше бы на его месте оказался бы «Детройт» или «Питтсбург». Там и звезды есть, и играют команды повеселее. Возможно, дома столичные хоккеисты найдут в себе дополнительные силы. Сейчас не покидает ощущение, что «Вашингтон» обречен пойти на дно. Пусть и с гордо поднятой головой.