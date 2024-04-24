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Сегодня, 14:30

«Вашингтон» не готов биться в плей-офф. Овечкин — не вечный, а команда просто не тянет

«Рейнджерс» дважды обыграли «Вашингтон» в первом раунде Кубка Стэнли
Михаил Зислис
Обозреватель
Хоккеисты Александр Овечкин и Артемий Панарин
Александр Овечкин и Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
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«Рейнджерс» выглядит явным фаворитом, и все идет к четырем матчам в серии.

Вопреки устоявшемся мнению, что в Кубке Стэнли изначально участвуют 16 претендентов, каждый из которых способен выиграть титул, в одной из серий первого раунда все складывается до безобразия предсказуемо. К событиям в противостоянии «Рейнджерс» и «Вашингтона» лучше всего подходит грубоватая фраза известного в недавнем прошлом игрока и функционера Максима Сущинского: как ни стараются хоккеисты «Кэпиталз», но выше своей пятой точки прыгнуть не могут. Изначально от этой пары ожидания были скромными, и жаль, что они пока полностью оправдываются.

Александр Овечкин (&laquo;Вашингтон&raquo;) и&nbsp;Артемий Панарин (&laquo;Рейнджерс&raquo;). Овечкин хоронит «Вашингтон»? У российской звезды пока ничего не получается в плей-офф

Оставалась робкая надежда раскрутить интригу вокруг двух русских суперзвезд — Александра Овечкина и Артемия Панарина. Шесть лет назад, когда «Вашингтон» выиграл Кубок Стэнли, они пересеклись во втором раунде. Тогда сенсационный «Коламбус», где тон задавали Хлебушек и еще один яркий персонаж нынешнего плей-офф Сергей Бобровский, повел 2-0 в серии и не удержал преимущества.

Хоккеисты Александр Овечкин и Мэтт Ремпе
Александр Овечкин и Мэтт Ремпе.
Фото USA Today Sports

Сейчас, если рассуждать о персоналиях, все максимально грустно. Овечкин нанес всего один бросок в створ за два матча и во второй игре запомнился ошибкой в большинстве, приведшей к победному голу «Рейнджерс». Возраст сказывается. Оставаться таким же эффективным при кубковых интенсивности и скоростях невозможно.

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Панарин хорош, но не настолько, чтобы ему посвящать оды. Ему не требуется сейчас быть лучшим, поднимая собственную игру на космический уровень. У его команды на фоне соперника колоссальный запас прочности, и оценивать ее по серии с «Вашингтоном» сложно. Она делает то, что и должна. При этом отрезками «Кэпиталз» смотрелись симпатично, агрессивно и бодро в атакующих действиях. Молодой главный тренер Спенсер Карбери очень здорово залетел в НХЛ. У него большое будущее. Вот только выжимать воду из камня в промышленных масштабах не научились даже в НХЛ. Овечкину в плей-офф тяжело, защитнику Джону Карлсону, почти не уходящему со льда, — еще сложнее. Остальные — крепкие середняки и ветераны. Пока при всем уважении к тому, что показал «Вашингтон» в регулярном чемпионате, пока сложно отделаться от очевидной мысли. Лучше бы на его месте оказался бы «Детройт» или «Питтсбург». Там и звезды есть, и играют команды повеселее. Возможно, дома столичные хоккеисты найдут в себе дополнительные силы. Сейчас не покидает ощущение, что «Вашингтон» обречен пойти на дно. Пусть и с гордо поднятой головой.

Александр Овечкин
Артемий Панарин
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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