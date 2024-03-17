«Бостон» дома победил «Филадельфию» и вернулся на первое место в Восточной конференции

«Бостон» дома обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5.

У хозяев сделал дубль Чарли Койл, по одному голу у Джона Бичера, Моргана Гики, Джейка Дебраска и Дентона Хайнена.

У гостей дважды забил Джоэл Фараби, по одной шайбе у Николя Делорье, Райана Полинга и Моргана Фроста.

«Бостон» с 95 очками в 69 матчах вернулся на первое место в таблице Восточной конференции НХЛ, опередив «Флориду» (94 очка в 68 матчах).

«Филадельфия» занимает седьмую строчку с 76 очками в 68 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Филадельфия» — 6:5 (1:1, 1:1, 4:3)

Голы: Пелинг — 9 (Хэтэуэй, Замула), 4:18 — 0:1. Гики — 16 (Дебраск, Уотерспун), 15:51 — 1:1. Фараби — 20 (Йорк, Типпетт), 32:01 — 1:2. Койл — 22 (бол., Маршан, Заха), 35:22 — 2:2. Койл — 23 (Пастрняк, Линдхольм), 41:08 — 3:2. Бишер — 6 (Пик, Боквист), 43:45 — 4:2. Дебраск — 17 (Маршан, Линдхольм), 44:04 — 5:2. Делорье — 1, 54:12 — 5:3. Фрост — 11 (Типпетт, Йорк), 55:14 — 5:4. Хейнен — 13 (Фредерик), 57:01 — 6:4. Фараби — 21 (Типпетт, Конекны), 57:56 — 6:5.

Вратари: Суэймен — Сандстрем (57:04 — 57:56, 58:09).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 30 (5+15+10) — 29 (8+10+11).

Наши: — - Замула (22.20/2/0).

17 марта. Бостон. TD Garden.