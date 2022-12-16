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НХЛ

Сегодня, 06:01

«Лос-Анджелес» по буллитам обыграл «Бостон». Команды сделали по 7 бросков в серии

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Лос-Анджелес» переиграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б. В серии буллитов командам потербовалось по семь бросков, чтобы выявить победителя.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Лос-Анджелес» — 2:3 Б (0:0, 2:0, 0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Холл — 12 (Грызлик, Койл), 27:53 — 1:0. Маршан — 9 (бол., Пастрняк, Макэвой), 30:02 — 2:0. Кемпе — 11 (Фиала, Копитар), 48:29 — 2:1. Кемпе — 12 (бол., Фиала, Даути), 57:50 — 2:2.

Победный буллит: Мур.

Вратари: Ульмарк — Копли.

Штраф: 14 — 14.

Броски: 35 (11+10+13+1) — 30 (10+8+8+4).

16 декабря. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Лос-Анджелес Кингз
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