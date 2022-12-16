«Лос-Анджелес» по буллитам обыграл «Бостон». Команды сделали по 7 бросков в серии

«Лос-Анджелес» переиграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б. В серии буллитов командам потербовалось по семь бросков, чтобы выявить победителя. НХЛ Регулярный чемпионат «Бостон» — «Лос-Анджелес» — 2:3 Б (0:0, 2:0, 0:2, 0:0, 0:1) Голы: Холл — 12 (Грызлик, Койл), 27:53 — 1:0. Маршан — 9 (бол., Пастрняк, Макэвой), 30:02 — 2:0. Кемпе — 11 (Фиала, Копитар), 48:29 — 2:1. Кемпе — 12 (бол., Фиала, Даути), 57:50 — 2:2. Победный буллит: Мур. Вратари: Ульмарк — Копли. Штраф: 14 — 14. Броски: 35 (11+10+13+1) — 30 (10+8+8+4). 16 декабря. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.