«Торонто» обыграл «Бостон» и сравнял счет в серии, у Любушкина результативный пас

«Торонто» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл на выезде «Бостон» со счетом 3:2.

В составе «Мэйпл Ливз» отличились Макс Доми, Джон Таварес и Остон Мэттьюс, Илья Любущкин отметился результативной передачей, вратарь Илья Самсонов отразил 27 бросков из 29. У «Брюинз» шайбы забросили Морган Гики и Давид Пастрняк.

Счет в серии стал 1-1. Следующий матч пройдет в Торонто 25 апреля и начнется в 2:00 мск.

НХЛ

Плей-офф. Первый раунд

«Бостон» — «Торонто» — 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)

Голы: Гики — 1 (бол., Маршан, Дебраск), 10:18 — 1:0. Доми — 1 (Мэттьюс), 10:32 — 1:1. Пастрняк — 1 (Заха, Макэвой), 19:52 — 2:1. Таварес — 1 (бол., Мэттьюс, Бертуцци), 38:26 — 2:2. Мэттьюс — 1 (Доми, Любушкин), 52:06 — 2:3.

Вратари: Ульмарк (58:29) — Самсонов.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 29 (10+9+10) — 33 (14+12+7).

Наши: — - Любушкин (13.40/0/+2).

23 апреля. Бостон. TD Garden. 178505 зрителей.

Счет в серии: 1-1.