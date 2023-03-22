Бучневич — о слабой игре «Сент-Луиса»: «Нас сильно подкосил слабый старт»

Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич в эксклюзивном интервью «СЭ» высказал мнение о неудачах его команды в текущем сезоне.

— Был момент, когда вы поняли, что сейчас «Сент-Луис» будет сильно меняться?

— Да, был такой момент. Я был в списке травмированных, смотрел матч против «Аризоны», в котором мы уступили — 0:5. И тогда у меня мелькнула мысль, что теперь что-то произойдет, что-то будет меняться. Мне всегда хочется играть в плей-офф, в прошлом сезоне был первый опыт выступления, ощутил, каково это — участвовать в матчах на вылет, все очень понравилось.

— А ведь команда-то не сильно изменилась по сравнению с прошлым сезоном.

— И я не мог найти ответ на вопрос, что пошло не так. Вероятно, можно найти много факторов, которые объяснят ситуацию. Думаю, что нас сильно подкосил слабый старт, мы тогда очень часто проигрывали. Но это одна из причин, а их было много.

«Сент-Луис» занимает 11-е место в таблице Западной конференции НХЛ с 68 очками в 70 матчах.