0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:30

Бучневич — о слабой игре «Сент-Луиса»: «Нас сильно подкосил слабый старт»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич в эксклюзивном интервью «СЭ» высказал мнение о неудачах его команды в текущем сезоне.

— Был момент, когда вы поняли, что сейчас «Сент-Луис» будет сильно меняться?

— Да, был такой момент. Я был в списке травмированных, смотрел матч против «Аризоны», в котором мы уступили — 0:5. И тогда у меня мелькнула мысль, что теперь что-то произойдет, что-то будет меняться. Мне всегда хочется играть в плей-офф, в прошлом сезоне был первый опыт выступления, ощутил, каково это — участвовать в матчах на вылет, все очень понравилось.

— А ведь команда-то не сильно изменилась по сравнению с прошлым сезоном.

— И я не мог найти ответ на вопрос, что пошло не так. Вероятно, можно найти много факторов, которые объяснят ситуацию. Думаю, что нас сильно подкосил слабый старт, мы тогда очень часто проигрывали. Но это одна из причин, а их было много.

«Сент-Луис» занимает 11-е место в таблице Западной конференции НХЛ с 68 очками в 70 матчах.

Павел Бучневич. «После обмена русских ребят совсем не то, что было раньше». Бучневич — о сезоне и перестройке «Сент-Луиса»

Павел Бучневич
Хоккей
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
0
Читайте также
«Барселона» выиграла первое домашнее класико с Хави. Чемпионский титул почти в кармане
Овечкин забил своему любимому вратарю, но «Вашингтон» проиграл. Плей-офф — все дальше
Путин ответил на планы Великобритании поставить Киеву снаряды с обедненным ураном
Лавров указал на подрыв стабильности планами Лондона поставить ВСУ снаряды с ураном
Военный эксперт рассказал об опасности снарядов с обедненным ураном
Верховный суд России назвал преступлением сдачу в плен в случае возможности сопротивления
Популярное видео
«Ванкувер» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бучневич — об обмене русских из «Сент-Луиса»: «Очень непросто, когда команду покидают друзья»

Бучневич — об игре в центре: «Лучшие в мире видят, что перед ними новичок»