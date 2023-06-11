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Сегодня, 09:15

Форвард «Вегаса» Стивенсон: «Теперь мы в одной победе от мечты»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Вегаса» Чандлер Стивенсон поделился эмоциями от победы в четвертом матче финала Кубка Стэнли с «Флоридой» (3:2).

«Мы просто не хотели проигрывать. Мы хотели поднажать и попытаться остудить их фанатов. Я думаю, что мы сделали много хороших вещей в предыдущей игре, и хотели продолжить это сегодня вечером, и просто попытаться проявить инстинкт убийцы. Следующая игра будет отличаться от других, в ней будет гораздо больше эмоций, гораздо больше всего. Все знают, что там будет. Самое главное — сохранять концентрацию смена за сменой. Это все клише, но я чувствую себя уверенно. Мы в одной победе от мечты многих парней в нашей раздевалке», — цитирует Стивенсона пресс-служба НХЛ.

В прошедшей встрече форвард отметился дублем. Пятый матч финала Кубка Стэнли пройдет в ночь на 14 июня. Матч начнется в 03:00 мск.

Чандлер Стивенсон
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Флорида Пантерз
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