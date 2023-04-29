Дебур: «Миннесота» стала чертовски сложным испытанием для «Далласа»

Главный тренер «Далласа» Питер Дебур подвел итоги шестого матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Миннесоты» (4:1, 4-2 в серии).

«Это была действительно тяжелая серия, и это заслуга их тренера Дина Эвасона. Это действительно хорошая команда, они стали чертовски сложным испытанием для нас. Я думаю, что Павелски, выбывший из-за травмы в начале серии, нас немного встревожил, но вчера или позавчера я сказал, что чувствую, что мы прошли через это и начали действительно хорошо играть», — приводит слова Дебура официальный сайт НХЛ.

В полуфинале Западной конференции «Старз» встретятся с победителем серии «Колорадо» — «Сиэтл» (3-3).

В составе «Далласа» выступает российский форвард Евгений Дадонов.