Детский тренер Кучерова считает, что российский хоккеист разыграется в дальнейших матчах НХЛ

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Геннадий Курдин, детский тренер Никиты Кучерова, поделился мнением об игре «Тампы» в текущем сезоне НХЛ.
«Ничего страшного в поражениях «Тампы» нет, сезон длинный. У команды нет цели выиграть регулярный чемпионат. Задача хорошо подготовиться и потом успешно выступить в плей-офф. У команды обновился состав — одни игроки ушли, появились новые. Пока еще не втянулись. По четырем матчам тяжело судить, после 10-15 игр будет уже какая-то картина вырисовываться», — приводит «РБ Спорт» слова Курдина.
Также он оценил игру нападающего команды Кучерова.
«Есть хорошие моменты. Пока забить не может — это минус. Но, думаю, дальше он разыграется», — добавил тренер.
«Тампа» потерпела три поражения в четырех сыгранных матчах. 29-летний российский нападающий набрал в этих играх 5 (0+5) очков.