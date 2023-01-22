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Сегодня, 04:23

Джордан Стаал повторил результативное достижение Малкина в НХЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Каролины» Джордан Стаал открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс».

Теперь на счету канадца 20 (12+8) очков в 45 матчах сезона-2022/23. Форвард преодолел отметку в 20 результативных действий за сезон в 17-м сезоне подряд — из выступающих на данный момент в НХЛ игроков это удавалось только Евгению Малкину, Джеффу Картеру, Бренту Бернсу, Джо Павелски и Анже Копитару.

Рекорд среди действующих хоккеистов принадлежит Александру Овечкину и Сидни Кросби — оба нападающих набирали минимум 20 очков в 18 сезонах подряд.

Джордан Стаал
Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Питтсбург Пингвинз
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