Федотов — о переходе в «Филадельфию»: «Слова излишни»

Российский голкипер Иван Федотов прокомментировал переход в «Филадельфию».

29 марта клуб из Пенсильвании объявил о переходе 27-летнего россиянина.

«Слова излишни. Всем, кто искренне рад и поддерживал все это время эту историю, от души благодарю и ценю то добро, которое вы несете людям. Со всем уважением к чувственности людской», — написал Федотов в соцсетях.

Федотов подписал контракт с командой НХЛ в мае 2022 года. Летом того же года он был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии, после чего отправлен на прохождение военной службы.

Перед началом сезона-2023/24 голкипер вернулся в ЦСКА, подписав контракт с клубом на два года. В августе 2023 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) объявила, что Федотов нарушил контракт с выступающей в НХЛ «Филадельфией», заключив соглашение с армейцами. Голкипера дисквалифицировали на четыре месяца, а на ЦСКА был наложен запрет на трансферы сроком на один сезон.