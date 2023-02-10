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НХЛ

Сегодня, 08:08

Флери вышел на четвертое место по количеству матчей в истории НХЛ среди вратарей

Иван Шитик
Корреспондент
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«Миннесота» проиграла «Вегасу» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:5.

Для голкипера «Дикарей» Марка-Андре Флери этот матч стал 972-м в карьере, и по этому показателю он вышел на чистое четвертое место среди вратарей за всю историю НХЛ, обойдя Терри Савчука (971).

Тройка лидеров выглядит следующим образом: Мартине Бродер (1266), Роберто Луонго (1044), Патрик Руа (1029).

За свою карьеру 38-летний Флери также поиграл за «Питтсбург», «Вегас» и «Чикаго». В составе «Пингвинз» он трижды выигрывал Кубок Стэнли.

Марк-Андре Флери
Роберто Луонго
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Миннесота Уайлд
Мартин Бродер
Патрик Руа
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