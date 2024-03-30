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НХЛ

30 марта, 22:23

«Флорида» по буллитам обыграла «Детройт», Бобровский сделал 21 сейв

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Флорида» в серии буллитов обыграла «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

В основное время за «Пантерз» дубль оформил Александр Барков, а у «Ред Уингз» отличились Робби Фаббри и Дилан Ларкин.

Победный буллит на счету форварда «Флориды» Сэма Райнхарта. Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 21 бросок по воротам из 23.

«Флорида» набрала 99 очков в 74 матчах и занимает третье место в турнирной таблице «Востока». Ранее команда гарантировала себе участие в Кубке Стэнли.

«Детройт» проиграл четвертый матч подряд и находится на девятой строчке с 80 баллами.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Детройт» — 3:2 Б (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Фаббри — 18 (бол., Перрон, Гостисбеер), 10:31 — 0:1. Барков — 19 (Экблад, Миккола), 52:21 — 1:1. Барков — 20 (Райнхарт, Экман-Ларссон), 55:04 — 2:1. Ларкин — 29 (бол., Кейн, Гостисбеер), 56:00 — 2:2.

Победный буллит: Райнхарт.

Вратари: Бобровский — Лайон.

Штраф: 16 — 6.

Броски: 38 (10+13+13+2) — 23 (8+9+5+1).

Наши: Куликов (14.23/2/0), Тарасенко (12.07/0/0) — -.

30 марта. Санрайз. Amerant Bank Arena.

Источник: Таблица НХЛ
Александр Барков (хоккей)
Сергей Бобровский
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Флорида Пантерз
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