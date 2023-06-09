«Флорида» стала второй командой с 10 победами подряд в овертаймах Кубка Стэнли

«Флорида» обыграла «Вегас» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли — 3:2 ОТ.

Таким образом, «Пэнтерз» выиграл 10 матчей с овертаймами подряд. Помимо семи игр в этом розыгрыше Кубка Стэнли, команда победила в трех матчах плей-офф НХЛ сезена-2021/22.

«Флорида» стала второй командой с 10 подряд победами в матчах с овертаймами в Кубке Стэнли.

Рекорд принадлежит «Монреалю», который одержал 14 побед в период с 1993 по 1998 год.

Ранее «Флорида» стала второй командой, одержавшей 7 побед в овертаймах в одном розыгрыше Кубка Стэнли.