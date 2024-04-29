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Сегодня, 23:00

«Флорида» — «Тампа-Бэй»: смотреть трансляцию матча плей-офф НХЛ

«Флорида» сыграет с «Тампой» в первом раунде Кубка Стэнли 30 апреля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
«Флорида» — «Тампа-Бэй».
Фото USA Today Sports
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«Флорида» сыграет с «Тампой» в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли в ночь на 30 апреля. Игра пройдет на крытой арене «Эмерант Банк-арена» в Санрайзе, штат Флорида (США). Начало — в 02.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Флорида» - «Тампа-Бэй» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В России трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в соцсети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

«Тампа» продлила серию с «Флоридой», выиграв четвертый матч на родном льду. «Пантерз» ведет в серии со счетом 3-1 (3:2, 3:2 ОТ, 3:5, 6:3).

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ХК Флорида Пантерз
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