«Флорида» сыграет с «Тампой» в первом раунде Кубка Стэнли 30 апреля

«Флорида» сыграет с «Тампой» в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли в ночь на 30 апреля. Игра пройдет на крытой арене «Эмерант Банк-арена» в Санрайзе, штат Флорида (США). Начало — в 02.00 по московскому времени.

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«Тампа» продлила серию с «Флоридой», выиграв четвертый матч на родном льду. «Пантерз» ведет в серии со счетом 3-1 (3:2, 3:2 ОТ, 3:5, 6:3). «Тампа» продлила серию с «Флоридой», выиграв четвертый матч на родном льду.

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